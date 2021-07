Humidity Who? 7 τρόποι να αψηφήσουν τα μαλλιά σας την υγρασία

Αν η υγρασία σας μετατρέπει στην Monica από τα Φιλαράκια και πιο συγκεκριμένα στο επεισόδιο The One in Barbados της 9ης σεζόν, τότε αυτό το κείμενο έχει γραφτεί για εσάς. Προκειμένου να απολαύσετε τις ηλιόλουστες μέρες του καλοκαιριού, χωρίς το άγχος ότι το χτένισμά σας θα διπλασιαστεί σε μέγεθος λόγω της υγρασίας, το harpersbazaar.gr δημιούργησε τον απόλυτο anti-frizz οδηγό επιβίωσης. Ιδού τι να κάνετε για να μην φριζάρουν τα μαλλιά σας φέτος το καλοκαίρι:

Τι να κάνετε για να μην φριζάρουν τα μαλλιά σας

Επενδύστε σε θεραπείες με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για καταπολεμήσετε μακροπρόθεσμα το φριζάρισμα είναι να επενδύσετε σε θεραπείες, όπως η κερατίνη και το permanent blow-dry που λειαίνουν την τρίχα και τη διατηρούν μεταξένια για μέχρι και 3 μήνες.

Αντικαταστήστε το conditioner με μία leave-in θεραπεία

Για να διατηρήσετε τα μαλλιά σας λεία σε υγρά περιβάλλοντα, θα σας συμβουλεύαμε να κάνετε για λίγο στην άκρη το αγαπημένο σας conditioner και να το αντικαταστήσετε με μία eave-in θεραπεία, την οποία θα ξεβγάλετε κατά 90% από τα μαλλιά σας, έτσι ώστε να τα προστατεύσετε από το φριζάρισμα.

Υιοθετήστε μια νέα βραδινή ρουτίνα

Πριν πέσετε για ύπνο, πλέξτε τα μαλλιά σας σε μία χαλαρή πλεξούδα, έτσι ώστε να μειωθεί η κίνηση των μαλλιών κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά συνέπεια το φριζάρισμά τους. Για το βραδινό σας χτένισμα, προτιμότερη επιλογή από ένα κοινό λάστιχο μαλλιών είναι ένα μεταξωτό scrunchie.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η καλύτερη επιλογή τόσο για τα μαλλιά, όσο και για την επιδερμίδα σας είναι η αντικατάσταση της κοινής βαμβακερής μαξιλαροθήκης με μία μεταξωτή, η οποία δεν προκαλεί σπάσιμο της τρίχας.

Αλλάξτε τον τρόπο που λούζεστε

Προκειμένου να περιοριστεί η αφυδάτωση των μαλλιών και το φριζάρισμα με το οποίο αυτή συνοδεύεται, εφαρμόστε ένα anti-frizz σαμπουάν στις ρίζες και αφήστε το ξέβγαλμά του να καθαρίσει τα μήκη, έτσι ώστε να μην αφυδατωθούν.

Γυρίστε το νερό στο κρύο

Λίγο πριν βγείτε από το ντους, περάστε τα μαλλιά σας με κρύο νερό, το οποίο θα βοηθήσει τα λέπια της τρίχας να κλείσουν και έτσι τα μαλλιά να δείχνουν πιο λαμπερά χωρίς ίχνος φριζαρίσματος.

Στεγνώστε τα μαλλιά σας με ένα T-Shirt

Κατά το σκούπισμα των μαλλιών δημιουργείται τριβή μεταξύ της κοινής πετσέτας και της τρίχας με αποτέλεσμα τα μαλλιά να φριζάρουν. Η καλύτερη λύση είναι το στέγνωμα των μαλλιών με ένα βαμβακερό T-Shirt ή μια πετσέτα με μικροΐνες, που είναι πιο απαλά με τα μαλλιά και δεν τα ταλαιπωρούν.

Αν πρόκειται στη συνέχεια, να τα στεγνώσετε με σεσουάρ, επιλέξτε την πιο χαμηλή δυνατή θερμοκρασία.

Αλλάξτε προϊόντα styling

Αποφύγετε τη χρήση texturizing και sea salt sprays, που εντείνουν το φριζάρισμα και προτιμήστε προϊόντα styling με βάση πολύτιμα έλαια, που θα ενυδατώσουν τα μαλλιά και θα περιορίσουν το φριζάρισμα.