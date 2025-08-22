Follow us

Jennifer Lopez | Πιο ξανθιά από ποτέ για τις ανάγκες του νέου της κινηματογραφικού ρόλου

Η ανανέωση στα μαλλιά της Jennifer Lopez βρίσκει την τραγουδίστρια και ηθοποιό πιο ξανθιά από ποτέ, με ένα hairlook που θα συζητηθεί.

22-08-2025
Μια πρώτη γεύση από το ολοκαίνουριο φιλμ Kiss of the Spider Woman του Bill Condon ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα μέσα από το σχετικό trailer, στο οποίο αναμένεται να δούμε στον πρωταγωνιστικό ρόλο την ταλαντούχα Jennifer Lopez. Και για τις ανάγκες της εν λόγω ταινίας, η τραγουδίστρια και ηθοποιός φαίνεται πως συμφώνησε να πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό makeover, με την ίδια να εμφανίζεται κατάξανθη.

Πιο αναλυτικά, η Jennifer Lopez εμφανίζεται στο trailer της ταινίας με λαμπερά ξανθά μαλλιά και άκρως retro χτενίσματα, ενσαρκώνοντας έναν ρόλο με old Hollywood χαρακτήρα. Φυσικά, η εικόνα των μαλλιών της είναι αποτέλεσμα χρήσης περούκας, με τους θαυμαστές της ανά τον κόσμο να επικροτούν ωστόσο και μια πραγματική αλλαγή στην εμφάνισή της προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσα από τα σχόλιά τους στα κοινωνικά μέσα.

Στο trailer της ταινίας, η Jlo εμφανίζεται και με διαφορετικό look, στο οποίο τα μαλλιά της είναι διαμορφωμένα σε ένα διαχρονικό μαύρο bob ενώ τα χείλη της είναι βαμμένα σε σκουρόχρωμο, vampy lips τόνο.

Η ταινία που θα κυκλοφορήσει προσεχώς στις αίθουσες είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό μιούζικαλ και στο πλευρό της πρωταγωνίστριας θα δούμε τους Diego Luna, Tonatiuh, Tony Dovolani, Josefina Scaglione και Bruno Bichir.


 

