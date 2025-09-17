Follow us

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει

Η Kendall Jenner αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της και υιοθέτησε ένα μακρύ καρέ που ταιριάζει σε όλα τα στιλ και τις ηλικίες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 17-09-2025
Getty Images

Αν υπάρχει ένα στιλ γυναικείου κουρέματος που τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, αυτό δεν είναι άλλο από το long bob ή μακρύ καρέ, που ταιριάζει σε όλα τα στιλ και τις ηλικίες. Είτε σε wavy υφή είτε σε ολόισια μαλλιά, αλλά και με αφέλειες ή χωρίς, το καρέ αποτελεί μια versatile πρόταση που προσαρμόζεται στην προσωπικότητα κάθε γυναίκας και μπορεί να γίνει η απόλυτη επιλογή για μια φθινοπωρινή ανανέωση. Η Kendall Jenner γνωρίζει τα παραπάνω καλά, έτσι την είδαμε πρόσφατα με ένα ολοκαίνουριο μακρύ καρέ που της ταίριαξε μοναδικά.

Dark Espresso | Η νέα τάση στα καστανά μαλλιά για το φετινό φθινόπωρο

Πιο αναλυτικά, η Kendall Jenner άφησε πρόσφατα πίσω της τα μακριά φιλαριστά μαλλιά με τα οποία την είχαμε συνηθίσει, υιοθετώντας ένα elegant μακρύ καρέ που αναμένεται να λειτουργήσει ως inspo για πολλές από τις followers της. Η ίδια εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ελαφρώς κυματιστή εκδοχή του καρέ της, το οποίο φτάνει στο ύψος των ώμων και διαθέτει φυσική κίνηση.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Kendall Jenner να τολμά να αποχωριστεί το μακρύ μήκος στα μαλλιά της, με την ίδια να αποδεικνύει ότι ο πειραματισμός ως προς το μήκος και το στιλ τους είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψει μια γυναίκα τι πραγματικά της ταιριάζει.

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

Αν λοιπόν εξετάζετε αυτή την περίοδο το ενδεχόμενο αλλαγής της εμφάνισής σας, σκεφτείτε να δώσετε μια ευκαιρία στο διαχρονικό μακρύ καρέ, που σίγουρα θα σας χαρίσει μια υπέροχη πνοή ανανέωσης.

Η εμφάνιση της Kendall Jenner με ολοκαίνουριο bob

Kendall Jenner
TheStewartofNY/GC Images/Getty Images/Ideal Image
