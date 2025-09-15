Follow us

Great Hair News | Η Zara λανσάρει την πρώτη της συλλογή με σαμπουάν, conditioners και μάσκες μαλλιών

Τα νέα προϊόντα προ-στιλιζαρίσματος της Zara επαναφέρουν το brand στις βάσεις της περιποίησης των μαλλιών μας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 15-09-2025
Daniel Zuchnik/Getty Images/Ideal Image

Η ZARA HAIR επιστρέφει για μία ακόμη φορά με μια νέα προσθήκη στη ευέλικτη οικογένειά της. Αυτή η κυκλοφορία, ωστόσο, δεν εστιάζει στα τελικά looks, αλλά στα προϊόντα προ-στιλιζαρίσματος, επαναφέροντας το brand στις βάσεις της περιποίησης μαλλιών: τη ZARA HAIR CARE.

Ένα "προοίμιο" σε σχέση με τα έξι προηγούμενα drops, που φέρνει τους καταναλωτές πίσω στα styling basics με μια γκάμα από σαμπουάν, conditioners και ενυδατικές μάσκες. Οι συλλογές αυτές λειτουργούν ως καταλύτης για την αυτοέκφραση μέσα από καλοθρεμμένα μαλλιά, σχεδιασμένα να προσφέρουν μια ευέλικτη βάση για όποια κατεύθυνση θέλει κανείς να ακολουθήσει – είτε πρόκειται για στέγνωμα στον αέρα, θερμότητα, extreme looks ή την ανάδειξη της φυσικής υφής.

"Η κατάσταση των μαλλιών είναι το σημείο εκκίνησης για το σύγχρονο styling", εξηγεί ο καταξιωμένος hairstylist, δημιουργικός διευθυντής και μακροχρόνιος συνεργάτης της Zara Hair, Guido Palau. "Η υγεία των μαλλιών καθορίζει τελικά το αποτέλεσμα. Δυνατά, υγιή μαλλιά αναδεικνύουν στο έπακρο κάθε styling look, από κομψά updos μέχρι απαλά editorial waves."

Η νέα σειρά εξερευνά τις βασικές αρχές μιας αποτελεσματικής περιποίησης για διαφορετικούς τύπους μαλλιών. "Η λύση δεν θα μπορούσε να είναι "one-size-fits-all”", αναφέρει ο Guido, "γι’ αυτό δημιουργήσαμε τέσσερις συλλογές. Με ονομασίες Fine, Medium, Thick και Curly, η καθεμία είναι προσαρμοσμένη ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες."

Courtesy of Zara

FINE

Αυτή η φόρμουλα δημιουργήθηκε για να καθαρίζει απαλά τα λεπτά μαλλιά χωρίς να τα υπερφορτώνει με conditioner, διατηρώντας τα ανάλαφρα με ελαφριά ενυδάτωση.

MEDIUM

Τα μαλλιά μεσαίου πάχους χρειάζονται προσεκτική ισορροπία σε κάθε πτυχή. Από τη διακριτική, φυσική λάμψη έως την απαλή υφή και την προστασία, η συλλογή Medium Hair Care προσφέρει διαρκή ενυδάτωση ενώ συμβάλλει στην πρόληψη φθορών με κάθε λούσιμο.

THICK

Το φριζάρισμα, η ξηρότητα και η δύσκολη διαχείριση είναι όλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα πυκνά μαλλιά, τα οποία επομένως απαιτούν έντονη και άμεση ενυδάτωση. Η συλλογή Thick Hair Care ακριβώς αυτό προσφέρει: τιθασεύει το φριζάρισμα ενώ παρέχει ενυδάτωση σε βάθος. Αφήνει τα μαλλιά απαλά, λαμπερά και έτοιμα για styling.

CURLY

Zara
Courtesy of Zara

"Βλέπουμε μια στροφή προς μια πιο συνειδητή προσέγγιση της ομορφιάς, όπου η ευεξία καθοδηγεί τις αισθητικές επιλογές", λέει ο Guido. "Όπως ακριβώς η μόδα έχει αγκαλιάσει την ατομικότητα και την αυθεντικότητα, έτσι και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στις φυσικές υφές και τα μοναδικά στιλ των μαλλιών τους. Αυτή η σειρά έρχεται να ανταποκριθεί σε αυτή τη στιγμή, με φόρμουλες σχεδιασμένες να ενισχύουν και να υποστηρίζουν αυτή τη στροφή, τοποθετώντας την κατάσταση των μαλλιών ως αφετηρία για το σύγχρονο styling."

Οι μακροχρόνιοι συνεργάτες Baron & Baron επανέρχονται με τη θαρραλέα, high-fashion προσέγγισή τους στα προϊόντα, σχεδιάζοντας μπουκάλια για κάθε συλλογή με αντιτιθέμενες υφές και συμπληρωματικά χρώματα. Ο καταξιωμένος αρωματοποιός Jérôme Epinette βρίσκεται και πάλι στο τιμόνι της δημιουργίας του αρώματος για αυτό το drop, προσφέροντας απελευθερωτικές νότες άνθους και εσπεριδοειδών, και υφές musk για το τελείωμα – όλες οι ευωδιές που πλέον είναι συνώνυμες με το Zara Hair.

Zara
Courtesy of Zara

Συμβουλές του Guido  Palau

Χτενίστε τα μαλλιά ώστε να απομακρύνετε τυχόν κόμπους πριν το λούσιμο, καθώς τα βρεγμένα μαλλιά είναι πιο εύθραυστα.

Εφαρμόστε το σαμπουάν πάντα στη ρίζα και κάντε μασάζ στο τριχωτό, αφήνοντας τον αφρό να κυλήσει προς τις άκρες – δεν υπάρχει λόγος να κάνετε μασάζ στα μήκη. Έτσι αποφεύγεται το μπέρδεμα.

Στραγγίξτε την περίσσεια υγρασία πριν την εφαρμογή του conditioner και απλώστε το μόνο στα μήκη και στις άκρες. Χτενίστε τα μαλλιά με τα δάχτυλα πριν το ξέβγαλμα.

Ξεβγάλτε πολύ καλά, ιδανικά με δροσερό νερό, ώστε να "σφραγιστεί" η επιδερμίδα της τρίχας και να ενισχυθεί η λάμψη.

Στεγνώστε με πετσέτα πιέζοντας απαλά την υγρασία, αντί να τρίβετε τα μαλλιά. Το υπερβολικό τρίψιμο με πετσέτα προκαλεί φριζάρισμα.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

