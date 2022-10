On & Off Runway | Το Νο.1 χτένισμα κατά τη διάρκεια του fashion month

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κάθε σεζόν τα wet hair looks καταφέρνουν να "τρυπώνουν" στο catwalk, αποδεικνύοντας την υπεροχή τους ακόμα και στις πιο δυσκολόπιστες. Τα SS23 shows του περασμένου μήνα δεν αποτέλεσαν εξαίρεση με τα high gloss hair να παρελαύνουν τόσο on, όσο και off runway πιο κομψά από ποτέ, κερδίζοντας τον τίτλο του Νο.1 βραδινού χτενίσματος για το 2023, αλλά και την επερχόμενη party season.

High Gloss Hair | Το κορυφαίο βραδινό χτένισμα για το 2023

Στο show της Victoria Beckham στο Παρίσι, ο hairstylist Duffy συνδύασε τις '90s inspired δημιουργίες της σχεδιάστριας με slicked grungy looks, που έδειχναν επιμελώς ατημέλητα.

Getty Images

"Το κλειδί για να γίνει ένα wet hair look φορέσιμο είναι η φορά των ριζών κατά το styling", εξηγεί ο ίδιος. "Το στέγνωμα με το σεσουάρ θα πρέπει να γίνεται με φορά προς τα πίσω, μακριά από το πρόσωπο και φλατ προς το κεφάλι στα πλάγια", προσθέτει. "Η εφαρμοσή ενός high shine spray στις ρίζες είναι απαραίτητη για τον έλεγχο του σχήματος και την ενίσχυση της λάμψης χωρίς να δείχνουν λιπαρά τα μαλλιά. Ολοκληρώστε με την εφαρμογή ενός σέρουμ στα μήκη και τις άκρες", λέει. "Αν γίνει σωστά, το συγκεκριμένο χτένισμα τονίζει τα ζυγωματικά και το περίγραμμα του προσώπου", εξηγεί.

Getty Images

Στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, ο hairstylist Gary Gill χάρισε στα μοντέλα του οίκου Molly Goddard slicked back, ultra-low ponytails με το λαμπερό φινίρισμα των μαλλιών τους να δημιουργεί την πιο όμορφη αντίθεση με το ματ μακιγιάζ τους.

Ένα αντίστοιχο hair look παρουσιάστηκε και στο show του οίκου Huishan Zhang, ενώ τα μοντέλα του οίκου Badgley Mischka περπάτησαν στο catwalk έχοντας extra glossy ρίζες και απαλές, ματ άκρες.

Getty Images

Για το show του οίκου Nensi Dojaka, η hairstylist Cyndia Harvey απέδειξε ότι το wet look μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά τόσο σε ίσια, όσο και σγουρά μαλλιά.

Getty Images

Η τάση, όπως προαναφέρθηκε, λατρεύτηκε τόσο on, όσο και off runway, με πολλές celebrities να επιλέγουν wet hair looks για τις εμφανίσεις τους στη front row των shows.

Getty Images

Μεταξύ εκείνων που ξεχώρισαν ήταν η Olivia Palerom στη front row του show του οίκου Givenchy και η Zendaya στo show του οίκου Valentino.