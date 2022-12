Η Penelope Cruz υιοθέτησε το νεανικό χτένισμα που θα σας αναδείξει στην πιο stylish του ρεβεγιόν

Από τις αρχές του 2000 έχουμε να δούμε τόσο πολλά αξεσουάρ μαλλιών να φιγουράρουν στη λίστα με τα hair trends και οι πιο stylish celebrities δείχνουν να το απολαμβάνουν. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Penelope Cruz, με την οποία η Ισπανίδα ηθοποιός απέδειξε πως η τάση των hair accessories απευθύνεται σε κάθε ηλικία.

Getty Images

Η Penelope Cruz περπάτησε το κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας L'Immensita, στην οποία πρωταγωνιστεί και για μία ακόμα φορά κατάφερε να συγκεντρώσει τα φλας των φωτογράφων πάνω της. Η ηθοποιός έκανε μια εξαιρετικά εμφάνιση, συνδυάζοντας ένα μίνι μαύρο tweed φόρεμα με λαμπερά αξεσουάρ και μία μικρή μαύρη cross body bag.

Getty Images

Το στοιχείο εκείνο της εμφάνισή της, που την έκανε να ξεχωρίζει είναι ο υπερμεγέθης μαύρο φιόγκος, με τον οποίο διακόσμησε το girly half up half down χτένισμά της. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά της σεζόν, η οποία αναδείχθηκε μέσα από το show του οίκου Chanel για την haute couture συλλογή για τη σεζόν Fall-Winter 2022-23. Σε αυτό, τα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk έχοντας στολίσει τα μαλλιά τους με μαύρους φιόγκους -ένα από τα σήματα κατατεθέν της Coco Chanel-, οι οποίοι δέσποζαν στην κορυφή των κεφαλιών τους, αποτελώντας το focal point του beauty look τους.

Getty Images

Για να υιοθετήσετε με επιτυχία την τάση μετά τα 50, ακολουθήστε το παράδειγμα της Penelope Cruz επιλέγοντας ένα μονόχρωμο outfit και ένα απλό μακιγιάζ, που δεν θα "παλέψουν" με το χτένισμά σας για την προσοχή, αλλά ούτε θα δημιουργήσουν "αισθητικές παραφωνίες".

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός επιλέγει το εν λόγω αξεσουάρ μαλλιών. Πρόκειται για ένα από τα πλέον αγαπημένα της, το οποίο χρησιμοποιεί για να απογειώσει στιλιστικά πολλές από τις εμφανίσεις της τους τελευταίους μήνες.