Η Naomi Watts άφησε τα μαλλιά της γκρίζα και δείχνει πιο κομψή από ποτέ

Η Naomi Watts μπήκε "αθόρυβα" στο "πάνθεον" των γυναικών που έχουν αγκαλιάσει τις απόλυτα φυσιολογικές αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος στην εμφάνισή τους, αφήνοντας φυσικά τα γκρίζα μαλλιά της.

Getty Images

Εμπνεόμενη από την "επανάσταση" των Sarah Jessica Parker, Jamie Lee Curtis, Andie MacDowel και Helen Mirren, η 54χρονη ηθοποιός περπάτησε το μπλε χαλί του after party των βραβείων Oscar 2023 φορώντας μια λευκή see though τουαλέτα με λεπτομέρειες από φτερά στο κάτω μέρος, κι έχοντας αφήσει τις γκρίζες ρίζες των μαλλιών της να δημιουργούν ένα ενδιαφέρον rooted look στο καρέ κούρεμά της.

Getty Images

Αν θέλετε κι εσείς να αφήσετε φυσικά τα γκρίζα μαλλιά σας, τότε -όσο παράδοξο κι αν ακούγεται- πρέπει να τα βάψετε. Αντί να αφήσετε τις ρίζες σας να "κατέβουν" δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με τη βαφή, ζητήστε από τον κομμωτή σας να βάψει τα μαλλιά σας σε μία γκρίζα απόχρωση κοντά στη φυσική σας, έτσι ώστε καθώς "κατεβαίνουν" οι ρίζες, να γίνεται σωστό blending με τα μήκη.

Εναλλακτικά ακολουθήστε το παράδειγμα της Naomi Watts και δοκιμάσετε την τεχνική grey blending. Σε αυτή ο colorist αξιοποιεί διαφορετικές τεχνικές, όπως ανταύγειες διάσπαρτες σε όλο το μήκος των μαλλιών, balayage ή ακόμα και foilyage σε ξανθές συνήθως αποχρώσεις, οι οποίες κολακεύουν το φυσικό γκριζάρισμα των μαλλιών και βοηθούν να γίνει αναίμακτη η μετάβαση από τη βαφή στα γκρίζα μαλλιά.