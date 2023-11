Like Mother, Like Daughter | Η Gwyneth Paltrow και η Apple Martin υιοθέτησαν το ίδιο νεανικό χτένισμα

Ο χειμώνας 2023-24 είναι αδιαμφισβήτητα ο χειμώνας των φιόγκων-κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο από τα FW shows των μεγαλύτερων οίκων μόδας και τα viral beauty trends στα social media, αλλά κι από τις πιο πρόσφατες celebrity εμφανίσεις. Ανάμεσα στις πιο iconic εξ αυτών, που επιβεβαίωσαν την τάση, ανήκει κι εκείνη της Gwyneth Paltrow και της Apple Martin στο οικογενειακό τραπέζι της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Μαμά και κόρη φωτογραφήθηκαν φορώντας ασορτί μαύρα outfits κι έχοντας υιοθετήσει το ίδιο χτένισμα με το it αξεσουάρ της σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο είχαν μαζέψει τα μαλλιά τους πίσω σε ένα κομψό half up half down, το οποίο και είχαν στολίσει με έναν βελούδινο λεπτό φιόγκο.

Instagram

Αν και παραπέμπουν σε ένα πιο νεανικό -ενδεχομένως και παιδικό- στιλ, οι φιόγκοι μπορούν να ενσωματωθούν στο στιλ γυναικών κάθε ηλικίας, όπως απέδειξε τώρα η Gwyneth Paltrow κι έχει κάνει και στο παρελθόν η Sarah Jessica Parker, η Penelope Cruz και η Julianne Moore. Για να υιοθετήσετε κι εσείς την τάση μετά τα 50, επιλέξτε ένα ένα λιτό sleek χτένισμα και ολοκληρώστε το beauty look σας με μίνιμαλ μακιγιάζ, αποφεύγοντας έτσι τις παραφωνίες και επιτρέποντας στο φιόγκο στα μαλλιά σας να είναι το επίκεντρο της προσοχής.