The Next Big Thing | Οι λόγοι που η νιασιναμίδη θα γίνει η νέα προσθήκη σε κάθε skincare ρουτίνα

Πριν ένα ή δύο χρόνια έγινε το μεγάλο μπαμ στον κόσμο της ομορφιάς και η βιταμίνη C αναδείχθηκε ο jeune premier του skincare. Πλέον αποτελεί ένα mainstream συστατικό, που είτε με τη μορφή ορού, είτε με τη μορφή κρέμας, όλες οι γυναίκες έχουν ενσωματώσει στις ρουτίνες περιποίησης του προσώπου τους. Mark our words, το next big thing στο skincare θα είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και πιο συγκεκριμένα η νιασιναμίδη. Τι είναι η νιασιναμίδη και ποιες οι ευεργετικές της ιδιότητες για την επιδερμίδα;

Τι είναι η νιασιναμίδη;

Πρόκειται για τη βιοενεργή μορφή της βιταμίνης Β3. Είναι υδατοδιαλυτή και αυτός είναι ο λόγος που συνήθως συναντάται σε ορούς προσώπου και σπανιότερα σε ανάλαφρες κρέμες.

Αποτελεί πραγματικό skincare πολυεργαλείο, καθώς χάρη στο ουδέτερο pH της, είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όλους τους τύπους δέρματος, ενώ "συνεργάζεται" εξαιρετικά με όλα τα άλλα συστατικά, πλην της βιταμίνης C. Δεν είναι φωτοευαίσθητη και μπορεί να βοηθήσει τόσο τη νεανική, όσο και την ώριμη επιδερμίδα.

Ευεργετικές ιδιότητες

Αποτελεί εξαιρετική προσθήκη στη ρουτίνα περιποίησης του ακνεϊκού δέρματος, καθώς ελέγχει την παραγωγή σμήγματος, ενώ παράλληλα χάρη στην αντιφλεγμονώδη δράση της απαλύνει τα σημάδια από παλαιότερη ακμή και την ερυθρότητα.

Η νιασιναμίδη διεκδικεί ωστόσο τη θέση της και στη skincare ρουτίνα της ώριμης επιδερμίδας, αφού ενθαρρύνει τη σύνθεση νέου κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέως, διατηρώντας τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας και κάνοντας τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες λιγότερο ορατές. Επιπλέον, δρα κατά των ελεύθερων ριζών με αποτέλεσμα να διατηρεί την επιδερμίδα λαμπερή και νεανική.

Εξαίσια επιλογή αποτελεί και για την ξηρή επιδερμίδα, αφού αποκαθιστά και ενισχύει το διαδερμικό φραγμό περιορίζοντας τη διαδερμική απώλεια νερού και ενισχύοντας τα επίπεδα υγρασίας. Παράλληλα ενθαρρύνει την παραγωγή κεραμιδίων, τα οποία διατηρούν τον προστατευτικό φραγμό ακέραιο.

Editor's Choice | Το starter kit με προϊόντ με νιασιναμίδη