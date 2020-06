Τα μυστικά ομορφιάς των Γαλλίδων

Οι Γαλλίδες φημίζονται για το nude μακιγιάζ με μια ιδέα eyeliner, για τη μανία να φαίνεται υγιές το δέρμα τους και τα cool μαλλιά χωρίς κόπο. Πώς το κάνουν; Και κυρίως, πώς θα το κάνετε κι εσείς; Μάθετε τα μυστικά ομορφιάς τους:

1. Κάνουν καθημερινά μασάζ προσώπου

Οι Γαλλίδες έχουν εμμονή με αυτό γιατί εκεί οφείλεται η απομάκρυνση του στρες του προσώπου και η διατήρηση της ελαστικότητάς του. Δοκιμάστε ήπιες μαλάξεις όταν απλώνετε την ενυδατική σας – μην την απλώνετε γρήγορα και πεταχτά. Αυτό θα βοηθήσει το αίμα να έρθει στην επιφάνεια της επιδερμίδας, χαρίζοντας φυσικό κοκκίνισμα και λάμψη.

2. Δεν κάνουν έντονο μακιγιάζ

Το υγιές look ως σήμα κατατεθέν των Γαλλίδων σημαίνει ότι κατέχουν το make-up like no make-up. Προτιμήστε κι εσείς να αφήσετε τους πόρους να ανασαίνουν και να γεμίζουν με οξυγόνο το δέρμα και βάλτε μόνο λίγη πούδρα αν είναι απαραίτητο, χρώμα στα χείλη με ένα καλό κραγιόν και περάστε τα βλέφαρα με λίγη μάσκαρα.

3. Λιγότερο scrub – Περισσότερες μάσκες

Μια ακόμη γαλλική λατρεία είναι οι μάσκες προσώπου για να ανανεώνουν και να απαλύνουν την επιδερμίδα τους. Οι συχνές απολεπίσεις μπορεί να καταστρέψουν τις εύθραυστες φυσικές ιδιότητες του δέρματος, ενώ ίσως τραυματίσουν τα τριχοειδή αγγεία. Η καλύτερη επιλογή: Μια φορά την εβδομάδα ήπια απολέπιση και δυο φορές τη βδομάδα μια μάσκα αναδόμησης και ενυδάτωσης.

4. Φροντίζουν τα μαλλιά τους

Οι περισσότερες γυναίκες λούζονται κάθε μέρα, οι Γαλλίδες, κάθε δεύτερη. Επίσης, προτιμούν τα προϊόντα φροντίδας της τρίχας αντί για styling, ενώ συχνά αποφεύγουν το πιστολάκι, αφήνοντας τα μαλλιά τους να στεγνώνουν μόνα τους. Μην ξεχνάτε και τα λάδια μαλλιών πριν το λούσιμο για βαθιά ενυδάτωση.

5. Αγαπούν τα essences για το πρόσωπο

Ναι, οι Γαλλίδες μας το έμαθαν, αφού κυκλοφορούν παντού με το αγαπημένο τους essence μέσα στην τσάντα. Το νερό της βρύσης περιέχει χλώριο και μέταλλα, που αφυδατώνουν και καταστρέφουν το ευαίσθητο δέρμα στο πρόσωπο και το λαιμό. Το essence βοηθά τους ιστούς του δέρματος να παραμένουν ελαστικοί και διευκολύνει την καλύτερη απορρόφηση της ενυδατικής ή του σέρουμ που θα απλώσετε μετά. Χρησιμοποιήστε το και κάθε φορά που θέλετε να αναζωογονήσετε την επιδερμίδα σας μέσα στην ημέρα.

Πηγή: Shape.gr