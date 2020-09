Η Lucy Boynton ενσαρκώνει το ελεύθερο πνεύμα των αρωμάτων Chloé

Ακόμα και τα πιο κλασσικά κομμάτια μπορούν να επανεξεταστούν με το αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από μια επανερμηνεία, να είναι μια νέα ανακάλυψη. Έτσι λοιπόν ο οίκος Chloé αποφάσισε να επανεξετάσει το εμβληματικό του άρωμα Eau de Toilette, κάνοντάς το ακόμα πιο τολμηρό.

Οι αρωματοποιοί Sidonie Lancesseur και Michel Almairac δημιούργησαν το νέο άρωμα, Rose Tangerine, το οποίο διατηρεί ακόμα την εμβληματική νότα τριαντάφυλλου της σειράς, η οποία όμως αυτή τη φορά παντρεύεται με μια ζωηρή εσάνς μανταρινιού και έντονο φραγκοστάφυλο. Ο κέδρος και το λευκό κεχριμπάρι παραμένουν για να προσδώσουν ένα αποτέλεσμα υπερσύγχρονης κομψότητας. Το Chloé Eau de Toilette αποτελεί μια έκφραση θηλυκότητας, περισσότερο απελευθερωμένη και πιο δυναμική από ποτέ.

Για να αντικατοπτριστεί η νέα εκδοχή, το εμβληματικό μπουκάλι του αρώματος Chloé αποκτά νέα χρώματα: η κορδέλα από ταφτά που είναι περασμένη γύρω από το λαιμό του μπουκαλιού έχει απόχρωση πορτοκαλί-ροζ για να ταιριάζει με το χρώμα του αρώματος. Το μπουκάλι διατηρεί τα στοιχεία αυτά που το καθιστούν μοναδικό: το εικονικό του σχήμα, το γυαλί του με ραβδώσεις- το οποίο θυμίζει τις πινελιές

που σχηματίζει ο ήλιος, κάτι τόσο χαρακτηριστικό των αρωμάτων του οίκου Chloé – το οβάλ καπάκι και την επάργυρη πλακέτα του που είναι φτιαγμένη στο χέρι.

Η Lucy Boynton είναι το νέο πρόσωπο του Chloé Eau de Toilette

Πρωταγωνίστρια της καμπάνιας του νέου αρώματος είναι η Lucy Boynton, η οποία

με την ομορφιά, τη φρεσκάδα και την αδιαμφισβήτητη γοητεία της, ενσαρκώνει τον αυθόρμητο χαρακτήρα και το ελεύθερο πνεύμα του αρώματος Chloé Eau de Toilette.

"There's a rainbow in your smile when you're mellow, when you shine": Αυτές οι λέξεις της καμπάνιας του Chloé Eau de Toilette, είναι ένα απόσπασμα από το Breath, ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του ηλεκτρονικού μουσικού διδύμου The Blaze. Στην πραγματικότητα, το ένα από τα μέλη του The Blaze, ο Jonathan Alric, είναι αυτός που σκηνοθέτησε αυτή την καμπάνια. Το τραγούδι είναι αυτό που γίνεται η μουσική της Lucy Boynton, καθώς δείχνει τι σημαίνει για αυτήν "να είσαι ο εαυτός σου".

Εμφανίζεται να γελάει και να χορεύει. Ορίζει μόνη της τον ρυθμό της. Παίζει σε τοπία που προκαλούν ζάλη, είτε σκαρφαλωμένη στα κλαδιά ενός δέντρου είτε καθισμένη στην άκρη ενός βράχου με θέα στη θάλασσα. Αφήνει τον εαυτό της ελεύθερο, αποκτά το δικό της στυλ και ακολουθεί τη διαίσθησή της, τα συναισθήματά της και τις αισθήσεις της. Ζει μια σειρά από ξεκάθαρες, χαρούμενες και αυθεντικές στιγμές που αντιπροσωπεύουν τη γυναίκα του αρώματος Chloé με όλη της την φυσική ομορφιά.



Διατηρώντας το ίδιο πνεύμα, ο φωτογράφος Karim Sadli αποτυπώνει ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο που καταγράφει τέλεια το πνεύμα του αρώματος Chloé. Η εικόνα που δημιούργησε αποκαλύπτει μια στιγμή που αναστέλλει το χρόνο, όπου η Lucy Boynton, με το γυμνό της δέρμα και τα εκθαμβωτικά της μάτια, δείχνει τον εαυτό της όπως ακριβώς είναι. Αγνά και απλά.