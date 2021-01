Veganuary | 5 cruelty-free brands που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σας

Το Veganuary είναι ένα ετήσιο challenge που διευθύνεται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, o οποίος προωθεί τον βιγκανισμό ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση ενός vegan τρόπου ζωής για τον μήνα Ιανουάριο. Από την παρθενική "εισβολή" του όρου στο λεξιλόγιό μας το 2014, οι συμμετοχές υπερδιπλασιάζονται κάθε χρόνο.

Ο βιγκανισμός όμως δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο του πιάτου μας, αλλά επηρεάζει και το περιεχόμενο του νεσεσέρ μας. Ακολουθούν 5 beauty brands που προσφέρουν μία μεγάλη γκάμα vegan και cruelty free καλλυντικών, που θα ανανεώσουν τη ρουτίνα σας, κάνοντάς την όχι μόνο πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο ηθική.

Vegan vs Cruelty Free

Vegan θεωρούνται τα προϊόντα, τα οποία δεν περιέχουν κανένα ζωικό ή ζωικής προέλευσης συστατικό, όπως το κερί μέλισσας και το μέλι, το μετάξι, η κερατίνη, η γλυκερίνη, το μη φυτικό σκουαλένιο, η λανολίνη, το κολλαγόνο και η καρμίνη.

Cruelty-free θεωρούνται τα προϊόντα, τα οποία δεν έχουν δοκιμασθεί σε ζώα. Στις 11 Μαρτίου 2013 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η τοποθέτηση στην αγορά καλλυντικών, τα συστατικά των οποίων έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Επίσης απαγορεύεται η διενέργεια δοκιμών σε ζώα οι οποίες αφορούν τελικά καλλυντικά προϊόντα ή συστατικά που προορίζονται για την δημιουργία καλλυντικών.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό των καταναλωτών, οι διεθνείς οργανισμοί Cruelty Free International και Peta διαπίστωσαν ότι ο κανονισμός δεν εξασφαλίζει πως όλα τα καλλυντικά είναι cruelty-free. Η απαγόρευση περιορίζεται στα τελικά προϊόντα ή στα συστατικά που προορίζονται αποκλειστικά για καλλυντικά, χωρίς να απαγορεύει στη βιομηχανία καλλυντικών να χρησιμοποιεί συστατικά που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα για άλλους σκοπούς.

Aveda

Η Aveda ήταν cruelty-free από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της το 1978 και vegan στο μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της με εξαίρεση λιγοστών προϊόντων που περιείχαν μέλι, κερί μέλισσας και παράγωγα αυτού. Από τον Ιανουάριο του 2021, η παγκόσμια συλλογή των προϊόντων της Aveda με πάνω από 500 κωδικούς είναι 100% vegan.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μάρκα πρωτοστατεί στην βιώσιμη καινοτομία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη εταιρία το 1989 που υπέγραψε το Ceres Principles για εταιρική υπευθυνότητα που καλεί για την διασφάλιση της Γης και των κατοίκων της. Ήταν επίσης η πρώτη εταιρία στον χώρο της ομορφιάς που κατασκευάζει τα προϊόντα της με 100% αιολική -πλέον και με ηλιακή- ενέργεια και η πρώτη εταιρία στο χώρο της ομορφιάς που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες PET συσκευασίες.

KORRES

Όλα τα προϊόντα της εταιρίας είναι cruelty-free, κι αν και κάποια περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης, προσφέρει πληθώρα vegan επιλογών. Όλες οι φόρμουλες αναπτύσσονται με βάση φυσικά ή πιστοποιημένα οργανικά συστατικά, ενώ αποφεύγεται η χρήση χημικών και ουσιών που μπορεί να είναι επιβλαβείς στην επιδερμίδα και το περιβάλλον.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το εργοστάσιο του brand βασίζεται σε Νο Waste αρχές λειτουργίας, ενώ χρησιμοποιεί αποκλειστικά με υδροηλεκτρική ενέργεια. 99% των συσκευασιών είναι από ανακυκλώσιμα υλικά και όταν αυτό είναι δυνατό από ανακυκλωμένα. Για τις συσκευασίες χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ το κάθε προϊόν είναι έτσι σχεδιασμένο που τα επιμέρους κομμάτια του να μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν μέσω του Recycle Lab.

Youth to the People (sephora.gr)

Το brand Youth to the People είναι vegan και cruelty-free, αποδεικνύοντας πως τα συστατικά ζωικής προέλευσης δεν είναι αναγκαία για τη δημιουργία αποτελεσματικών προϊόντων περιποίησης. Στα plus το γεγονός ότι όλες οι φόρμουλες είναι βιοδιασπώμενες, που σημαίνει ότι δεν θα βλάψουν τη θαλάσσια ζωή μετά το ξέβγαλμά τους.

The Body Shop

Για πάνω από 40 χρόνια, η εταιρία πιστεύει πως τα καλλυντικά δεν θα πρέπει να δοκιμάζονται σε ζώα. Έτσι είναι πλήρως cruelty-free, καθώς ούτε η ίδια, αλλά ούτε και οι προμηθευτές της κάνουν δοκιμές σε ζώα, ενώ τον Ιούνιο του 2017 λάνσαρε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καμπάνια κατά του animal testing.

Η The Body Shop είναι 100% vegetarian. Μπορεί να μην είναι όλα τα προϊόντα της vegan, καθώς ορισμένα περιέχουν ζωικά παράγωγα, ωστόσο προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία vegan προϊόντων περιποίησης και μακιγιάζ.

The Ordinary

Η Deciem, η μαμά-εταιρία πίσω από το δημοφιλές brand The Ordinary, είναι 100% cruelty free, καθώς τόσο η ίδια, όσο και οι προμηθευτές της δεν κάνουν δοκιμές σε ζώα.

Τα περισσότερα προϊόντα της The Ordinary είναι μάλιστα και vegan. Είναι πολύ εύκολο να τα αναγνωρίσετε καθώς φέρουν το σχετικό σήμα. Στο ίδιο πλαίσιο μπορείτε να δείτε αν το εκάστοτε προϊόν είναι επίσης gluten-free, silicone-free, oil-free ή nut-free.