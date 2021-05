Chanel No.5 | Η ιστορία πίσω από τον αριθμό του πιο εμβληματικού αρώματος στον κόσμο

Το όνομά του, παγκοσμίως γνωστό, το μπουκάλι του ένα απαράμιλλο αριστούργημα και το άρωμά του διαχρονικό. Ο λόγος για το εμβληματικό Chanel N°5, το οποίο φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από τη δημιουργία του το 1921, 100 χρόνια που θεωρείται το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο. Πώς ακριβώς προέκυψε ο αριθμός 5 όμως;

Η έμπνευση

Η Gabrielle "Coco" Chanel πίστευε ότι το γαλλικό fashion house της χρειαζόταν ένα ακόμα πολυτελές άρωμα. Ακριβώς όπως τα γυναικεία παντελόνια, τα jersey υλικά και οι αλυσίδες στις τσάντες αποτέλεσαν καινοτομίες του οίκου, το ίδιο ακριβώς ήθελε να πετύχει και με το νέο άρωμα. Αντί για ένα κοινότυπο άρωμα, επέλεξε να "κλείσει" την αίσθηση της μοντέρνας γυναίκας της εποχής σε ένα μπουκάλι. "Μια γυναίκα θα πρέπει να μυρίζει σαν μια γυναίκα, όχι σαν ένα λουλούδι", είχε πει χαρακτηριστικά.

Η ιστορία πίσω από το όνομα

Η Gabrielle ανέθεσε στον Ernest Beaux να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο και έντονο "γυναικείο άρωμα με μια θηλυκή ευωδιά". Από όλες τις δημιουργίες του, η Gabrielle προτίμησε την εκδοχή νούμερο 5 και έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον αριθμό σαν όνομα, πιστεύοντας στο motto "less is more". Για αυτό το νέο άρωμα, επέλεξε ένα εντελώς νέο μπουκάλι, με λευκή ετικέτα. Το 1986, ο Jacques Polge, η "μύτη" του οίκου από το 1978, ανανέωσε τη σύνθεσή του δημιουργώντας το Eau de Parfum Chanel N ° 5.

Ο αριθμός πέντε έχει διττή σημασία στην ιστορία, καθώς ήταν 5 Μαΐου του 1921 όταν λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το εμβληματικό πλέον άρωμα, κάνοντας την Gabrielle την πρώτη σχεδιάστρια που τράβηξε την προσοχή με μόνο ένα επώνυμο στο μπουκάλι. Ο συνδυασμός από νότες γιασεμιού, τριαντάφυλλου, υλάνγκ-υλάνγκ, πατσουλί, κρίνου, ίριδας, βέτιβερ, σανταλόξυλου, βανίλιας και κεχριμπάρι εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τις γυναίκες, ανάμεσά τους και η Marilyn Monroe, η οποία δύο δεκαετίες αργότερα είπε ότι "στο κρεβάτι δεν φοράω τίποτα, μόνο το Chanel N ° 5".

Κάπως έτσι το N°5 κατάφερε να μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο με τις παλιές αλλά και τις σύγχρονες μούσες του, όπως η Catherine Deneuve, η Carole Bouquet, η Nicole Kidman και η Marion Cotillard να το ανυψώνουν στο αιώνιο γυναικείο πάνθεον.