Τα νέα αρώματα που διεκδικούν επάξια μια θέση στη συλλογή σας

H Acqua di Parma αποκαλύπτει δύο νέες προσθήκες στη συλλογή Signatures of the Sun που "ενσαρκώνουν" την αρωματική τέχνη του Οίκου: Lily of the Valley και Oud & Spice.