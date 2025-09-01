Follow us

"Botox σε μπουκάλι"; Όλη η αλήθεια για τα πεπτίδια στα καλλυντικά σας

Μάθετε πώς δρουν τα πεπτίδια στην επιδερμίδα, τι να αποφεύγετε και πώς να τα χρησιμοποιείτε σωστά στη ρουτίνα ομορφιάς σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 01-09-2025
Τα πεπτίδια έχουν κατακλύσει ένα τεράστιο ποσοστό προϊόντων περιποίησης και πολύ πιθανό είναι να έχεις ήδη στο μπουντουάρ σου ορούς και ενυδατικές κρέμες με πεπτίδια και να μην το γνωρίζεις καν. Βρίσκονται σε προϊόντα περιποίησης όχι μόνο προσώπου και σώματος, αλλά και μαλλιών, σε balms χειλιών ακόμα και σε προϊόντα ενδυνάμωσης των βλεφαρίδων. Ποιος είναι, όμως, ο πραγματικός ρόλος τους;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ

Τα πεπτίδια είναι αγγελιοφόροι. Υπάρχουν φυσικά στο σώμα μας, ενώνονται με ειδικά κύτταρα-υποδοχείς και πυροδοτούν μεταβολικές διεργασίες διεγείροντας τα κύτταρα της επιδερμίδας, ώστε αυτά να παράγουν περισσότερο κολλαγόνο. Μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών πεπτιδίων που επιλέγονται στα προϊόντα περιποίησης συγκαταλέγονται τα πεπτίδια του μπιζελιού και τα τριπεπτίδια.

Υπάρχουν πολλοί τύποι πεπτιδίων με διαφορετικές ιδιότητες, όπως πεπτίδια φορείς, αναστολείς ενζύμων, πεπτίδια σήματος και νευροδιαβιβαστές. Άλλα στέλνουν σήματα στα κύτταρα της επιδερμίδας να παράξουν κολλαγόνο, ενώ άλλα στέλνουν μήνυμα στους μυς του προσώπου να χαλαρώσουν, απαλύνοντας έτσι τις γραμμές έκφρασης, και τα προϊόντα που τα περιέχουν συχνά φέρουν την ονομασία "botox σε μπουκάλι".

