Goodbye Dark Spots | 5 πολυτελείς οροί για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες και τις πανάδες του καλοκαιριού

Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και το μαύρισμά σας αρχίζει σιγά σιγά να ξεθωριάζει, μπορεί να παρατηρήσετε να έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην επιδερμίδα σας σκούρες κηλίδες και πανάδες. Είτε αυτές προκλήθηκαν από τις πολλές ώρες που περάσατε στον ήλιο, από αμέλεια στην εφαρμογή του αντηλιακού είτε απλώς από τη φυσική αντίδραση του δέρματος στην ακτινοβολία UV, η υπερμελάγχρωση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα μετά το καλοκαίρι. Η καλή είδηση; Ο κατάλληλος ορός για το πρόσωπό σας μπορεί να κάνει θαύματα σβήνοντάς τες, αλλά και μειώνοντας τις πιθανότητες να επανεμφανιστούν ξανά έντονες στο μέλλον.

Οι σκούρες κηλίδες προκαλούνται από την αυξημένη παραγωγή μελανίνης στην επιδερμίδα. Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ενεργοποιεί τον φυσικό μηχανισμό άμυνας του δέρματος, που δεν είναι άλλος από την παραγωγή περισσότερης μελανίνης για την προστασία του. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφο τόνο, έντονες κηλίδες και σκούρες περιοχές σε μεγάλα τμήματα της επιδερμίδας.

Ένας ορός που διαθέτει υψηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών, είναι σχεδιασμένος να διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος στο δέρμα. Σε αντίθεση με τις ενυδατικές κρέμες ή τα έλαια, προσφέρει ενισχυμένη δράση, κάτι που χρειάζεται η επιδερμίδα μετά από την ηλιακή καταπόνηση του καλοκαιριού.

Έτσι, οι οροί που μπαίνουν στο boudoir του φθινοπώρου περιέχουν ενεργά συστατικά όπως η βιταμίνη C, που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και φωτίζει το δέρμα, αλλά και η ολοένα και πιο δημοφιλής νιασιναμίδη, που μειώνει τη μελάγχρωση και εξισορροπεί τον τόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη ρετινόλη, που αυξάνει την κυτταρική ανανέωση, την Άλφα-αρμπουτίνη, που αναστέλλει ήπια την παραγωγή μελανίνης και το τρανεξαμικό οξύ που καταπραΰνει τη φλεγμονή και προλαμβάνει την υπερμελάγχρωση.

Εμείς συγκεντρώσαμε μερικούς από τους πολυτελείς και αποτελεσματικούς ορούς που μπορείτε να προσθέσετε στην περιποίηση της επιδερμίδας σας αυτό το διάστημα, για να απαλλαγείτε από τις σκούρες κηλίδες που άφησε πίσω του το καλοκαίρι και να δώσετε λάμψη στο πρόσωπό σας.

