The Cut | Ο οίκος Penhaligon’s παρουσιάζει το νέο του Eau de Parfum

Ο οίκος Penhaligon’s, ο καταξιωμένος βρετανικός οίκος αρωμάτων, παρουσιάζει με υπερηφάνεια το νέο του eau de parfum, The Cut.

Δημιουργημένο από τον Paul Guerlain, το άρωμα αυτό προσφέρει μια τολμηρή εκδοχή του κλασικού fougère, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στη μοντέρνα αισθητική και την απαράμιλλη τεχνική της Savile Row – της διάσημης οδού του Λονδίνου όπου συγκεντρώνονται οι κορυφαίοι ράπτες της πόλης. Πρόκειται για μια σύγχρονη ερμηνεία του fougère: το άρωμα ανοίγει με μια δροσερή, αναζωογονητική έκρηξη μέντας και βασιλικού, που ισορροπείται με την ξυλώδη, γήινη αίσθηση του κυπαρισσιού, χαρίζοντας κομψότητα και βάθος. Στη βάση, η ρητίνη έλατου διαπερνά τη σύνθεση, δημιουργώντας ένα άρωμα μοντέρνο και διαχρονικό ταυτόχρονα – ένας φόρος τιμής στο εκλεπτυσμένο παρελθόν που εκφράζεται δυναμικά στο σήμερα.

ΝΟΤΕΣ

Μέντα – Κυπαρίσσι –Ρητίνη έλατου

Γιατί το The Cut αποτελεί σημαντική προσθήκη στη συλλογή του οίκου Penhaligon’s:

Εμπνευσμένο από τη δεξιοτεχνία της Savile Row

Το The Cut τιμά τις αψεγάδιαστες παραδόσεις ραπτικής της Savile Row, ενώ ταυτόχρονα τις ερμηνεύει μέσα από ένα σύγχρονο, τολμηρό βλέμμα. Ο οίκος Penhaligon’s, πρωτοπόρος στη στήριξη της τέχνης σε όλες της τις μορφές, σχεδίασε αυτό το άρωμα για τον σύγχρονο, προοδευτικό λάτρη του αρώματος.

Μια τολμηρή εκδοχή του fougère

Το The Cut επαναπροσδιορίζει το fougère με φρέσκα στοιχεία μέντας, κυπαρισσιού και ρητίνης έλατου, προσφέροντας ένα άρωμα κομψό και κοφτερό. Πρόκειται για μια εκλεπτυσμένη προσέγγιση του κλασικού fougère, που ενσωματώνει επιπλέον νότες λεβάντας, φασκόμηλου και βετιβέρ, σχεδιασμένο για τον απαιτητικό συλλέκτη αρωμάτων της εποχής μας.

Η συνάντηση αρώματος και μόδας

Το The Cut αποτελεί σύμβολο της όλο και στενότερης σχέσης ανάμεσα στην υψηλή αρωματοποιία και την υψηλή ραπτική. Λανσάρεται λίγο πριν τη London Fashion Week – μια εκδήλωση αφιερωμένη στη δεξιοτεχνία και το σχεδιασμό – ενσαρκώνοντας το πνεύμα δημιουργικότητας, καινοτομίας και τέχνης που διαπερνά κάθε πτυχή της μόδας.

Με το The Cut, ο οίκος Penhaligon’s κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη σύγχρονη αισθητική, παραμένοντας πιστός στις ρίζες του στην παράδοση και την αυθεντική δεξιοτεχνία.