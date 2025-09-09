Μετά την προπόνηση | Η σωστή ρουτίνα περιποίησης για να ακολουθήσετε

Όπως διατηρείς μια ρουτίνα ομορφιάς σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες της επιδερμίδας σου, πρέπει να δημιουργήσεις και μια ρουτίνα περιποίησης που θα ακολουθείς μετά τη γυμναστική ώστε να αναπληρώσεις τη χαμένη υγρασία της, αλλά και για να αποφύγεις την εμφάνιση λιπαρότητας και ατελειών.

Κατά τη διάρκεια της γυμναστικής η συνεχής ροή του ιδρώτα, η τριβή από τα στενά μπουστάκια και κολάν και η συχνή χρήση της πετσέτας μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνιση ακμής και ερεθισμών στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Επίσης, το περιβάλλον του γυμναστηρίου είναι εξαιρετικά φιλικό στην ανάπτυξη βακτηριδίων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΈΠΙΣΗ

Τελείωσες μόλις μια προπόνηση με βάρη, ένα πρόγραμμα cardio ή γυρνάς από το τρέξιμο ή το γρήγορο περπάτημά σου; Πρέπει αμέσως να μπεις κάτω από το ντους. Μην το καθυστερείς πιάνοντας κουβέντα μετά την προπόνηση, γιατί όσο μένουν ο ιδρώτας και τα νωπά συνθετικά ρούχα στην επιδερμίδα σου τόσο πιο εύκολα μπορεί να εμφανιστούν ερεθισμοί.

