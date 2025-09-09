Follow us

Search

Μετά την προπόνηση | Η σωστή ρουτίνα περιποίησης για να ακολουθήσετε

Ακολουθήστε τη σωστή ρουτίνα περιποίησης μετά την προπόνηση και διατηρήστε την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη, υγιή και χωρίς ατέλειες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 09-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Όπως διατηρείς μια ρουτίνα ομορφιάς σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες της επιδερμίδας σου, πρέπει να δημιουργήσεις και μια ρουτίνα περιποίησης που θα ακολουθείς μετά τη γυμναστική ώστε να αναπληρώσεις τη χαμένη υγρασία της, αλλά και για να αποφύγεις την εμφάνιση λιπαρότητας και ατελειών.

Κατά τη διάρκεια της γυμναστικής η συνεχής ροή του ιδρώτα, η τριβή από τα στενά μπουστάκια και κολάν και η συχνή χρήση της πετσέτας μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνιση ακμής και ερεθισμών στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα. Επίσης, το περιβάλλον του γυμναστηρίου είναι εξαιρετικά φιλικό στην ανάπτυξη βακτηριδίων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΈΠΙΣΗ

Τελείωσες μόλις μια προπόνηση με βάρη, ένα πρόγραμμα cardio ή γυρνάς από το τρέξιμο ή το γρήγορο περπάτημά σου; Πρέπει αμέσως να μπεις κάτω από το ντους. Μην το καθυστερείς πιάνοντας κουβέντα μετά την προπόνηση, γιατί όσο μένουν ο ιδρώτας και τα νωπά συνθετικά ρούχα στην επιδερμίδα σου τόσο πιο εύκολα μπορεί να εμφανιστούν ερεθισμοί.

Συνεχίστε την ανάγνωση στο Shape.gr 

Tags

Latest

Μετά την προπόνηση | Η σωστή ρουτίνα περιποίησης για να ακολουθήσετε
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Μετά την προπόνηση | Η σωστή ρουτίνα περιποίησης για να ακολουθήσετε

ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η άσκηση που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε έως και 700 θερμίδες ανά συνεδρία
WELLNESS

Η άσκηση που έρχεται από το παρελθόν και μπορεί να σας βοηθήσει να κάψετε έως και 700 θερμίδες ανά συνεδρία

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5 beauty συνήθειες που σας βοηθούν να μπείτε ξανά σε πρόγραμμα μετά τις διακοπές
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

5 beauty συνήθειες που σας βοηθούν να μπείτε ξανά σε πρόγραμμα μετά τις διακοπές

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
H Range Rover στον Πύργο Πειραιά
LIVING

H Range Rover στον Πύργο Πειραιά

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Fall's Body Rituals | 7 πολυτελείς κρέμες σώματος που αξίζουν μια θέση στο φθινοπωρινό boudoir

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων
NEWS

Dior και Alaïa | Η μοναδική συνάντηση δύο εμβληματικών οίκων

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ
Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή
NEWS

Giorgio Armani | Το λάθος για το οποίο δήλωσε ότι μετάνιωσε, λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open
NEWS

Bruce Springsteen | Σπάνια εμφάνιση με την εντυπωσιακή κόρη του Jessica στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Cycling | Όλοι οι λόγοι για να το εισάγετε στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδα σας μετά τα 40

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

Τάσεις Φθινόπωρο 2025: Οι τσάντες που θα εντάξουμε στο στυλ μας από τον φετινό Σεπτέμβρη

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

5 νέα λανσαρίσματα από τη ZARA που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ σου

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Η Porsche παρουσίασε την πιο ισχυρή 911 όλων των εποχών (video)

Αυτή είναι η καλύτερη ερμηνεία του αιώνα και δεν πήρε Όσκαρ

Αυτή είναι η καλύτερη ερμηνεία του αιώνα και δεν πήρε Όσκαρ

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Pretty in pink: 5 τσάντες στην cute απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Pretty in pink: 5 τσάντες στην cute απόχρωση που θα πρωταγωνιστήσει το φθινόπωρο

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας - Ταρακουνήθηκε η Αττική

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας - Ταρακουνήθηκε η Αττική

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Οι ελληνικές σειρές που έρχονται το φθινόπωρο

Οι ελληνικές σειρές που έρχονται το φθινόπωρο