Holistic Beauty | 5 τρόποι για να "χτίσετε" μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

Τι σημαίνει "φροντίζω την ομορφιά μου ολιστικά”; Η λέξη "ολιστικά” προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό επίθετο "ὅλος” που σημαίνει "ολόκληρος”. Στην πράξη, μία ολιστική προσέγγιση στην ομορφιά σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε το δέρμα, τα μαλλιά ή το σώμα μας ως μεμονωμένα μέρη, αλλά ως κομμάτια ενός ενιαίου συνόλου – φυσικού, ψυχικού και συναισθηματικού.

Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι προϊόντα χρησιμοποιούμε, αλλά και με το πώς κοιμόμαστε, τι τρώμε, πώς αναπνέουμε, πώς σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Ολιστική ομορφιά στην πράξη

1. Διατροφή που στηρίζει την υγεία του δέρματος

Η υγεία του δέρματος ξεκινά και από το έντερο. Τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά (π.χ. μούρα, πράσινο τσάι), ωμέγα-3 λιπαρά (π.χ. λιναρόσπορος, σολομός) και βιταμίνες A, C και E βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου και στη φυσική λάμψη. Η καλή ενυδάτωση είναι εξίσου καθοριστική – όχι μόνο με skincare αλλά και με νερό, αφεψήματα και τροφές πλούσιες σε νερό (π.χ. αγγούρι, καρπούζι).

