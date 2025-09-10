Follow us

Search

Holistic Beauty | 5 τρόποι για να "χτίσετε" μια ολιστική ρουτίνα ομορφιάς

Η ομορφιά δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται στον καθρέφτη. Είναι τρόπος ζωής, καθημερινές επιλογές και μια βαθιά σύνδεση με το σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματά μας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 10-09-2025
Jeremy Moeller/Getty Images/Ideal Image

Τι σημαίνει "φροντίζω την ομορφιά μου ολιστικά”; Η λέξη "ολιστικά” προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό επίθετο "ὅλος” που σημαίνει "ολόκληρος”. Στην πράξη, μία ολιστική προσέγγιση στην ομορφιά σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε το δέρμα, τα μαλλιά ή το σώμα μας ως μεμονωμένα μέρη, αλλά ως κομμάτια ενός ενιαίου συνόλου – φυσικού, ψυχικού και συναισθηματικού.

Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι προϊόντα χρησιμοποιούμε, αλλά και με το πώς κοιμόμαστε, τι τρώμε, πώς αναπνέουμε, πώς σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Ολιστική ομορφιά στην πράξη

1. Διατροφή που στηρίζει την υγεία του δέρματος

Η υγεία του δέρματος ξεκινά και από το έντερο. Τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά (π.χ. μούρα, πράσινο τσάι), ωμέγα-3 λιπαρά (π.χ. λιναρόσπορος, σολομός) και βιταμίνες A, C και E βοηθούν στην παραγωγή κολλαγόνου και στη φυσική λάμψη. Η καλή ενυδάτωση είναι εξίσου καθοριστική – όχι μόνο με skincare αλλά και με νερό, αφεψήματα και τροφές πλούσιες σε νερό (π.χ. αγγούρι, καρπούζι).

Συνεχίστε την ανάγνωση στο Shape.gr 

Tags

Latest

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα πουκάμισο το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα πουκάμισο το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ανταπόκριση από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο | Οι hot ταινίες της νέας χρονιάς και οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
ENTERTAINMENT

Ανταπόκριση από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο | Οι hot ταινίες της νέας χρονιάς και οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
Autumn Nails | Οι χρωματικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μανικιούρ του φθινοπώρου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Autumn Nails | Οι χρωματικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μανικιούρ του φθινοπώρου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ μιλούσε για τις μεξικάνικες ρίζες του: "Η τεκίλα κυλάει στις φλέβες μου"
NEWS

Όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ μιλούσε για τις μεξικάνικες ρίζες του: "Η τεκίλα κυλάει στις φλέβες μου"

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ο οίκος Balenciaga επιστρέφει στον κόσμο της αρωματοποιίας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Ο οίκος Balenciaga επιστρέφει στον κόσμο της αρωματοποιίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
"Ποτέ σε αυτό το σημείο!" | Aυτή η θέση στο κρεβάτι σας ενθαρρύνει τους εφιάλτες, σύμφωνα με το Feng Shui
LIFESTYLE & HOMES

"Ποτέ σε αυτό το σημείο!" | Aυτή η θέση στο κρεβάτι σας ενθαρρύνει τους εφιάλτες, σύμφωνα με το Feng Shui

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Fall Colors | 10 κομμάτια στα χρώματα του φθινοπώρου που υπόσχονται σοφιστικέ στιλ

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
For One Night Only | Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δημιουργεί μία ξεχωριστή παράσταση στο Ηρώδειο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
ENTERTAINMENT

For One Night Only | Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δημιουργεί μία ξεχωριστή παράσταση στο Ηρώδειο για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς
H CEO και δημιουργός των spa Heat by Sophia Lie συστήνει στο Harper’s Bazaar τα αγαπημένα της σημεία στο Νησί των Ανέμων
LIFESTYLE & HOMES

H CEO και δημιουργός των spa Heat by Sophia Lie συστήνει στο Harper’s Bazaar τα αγαπημένα της σημεία στο Νησί των Ανέμων

Best of Network

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Επίσημο: Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης

Επίσημο: Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης

Η πανεύκολη μέθοδος για περισσότερη αντοχή στο τρέξιμο

Η πανεύκολη μέθοδος για περισσότερη αντοχή στο τρέξιμο

Αυτή η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Αυτή η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Eπίσημη προσφορά για το αέριο της Κρήτης από την κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy

Eπίσημη προσφορά για το αέριο της Κρήτης από την κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy

Αυτή η κρέμα ματιών με βιταμίνη C κοστίζει λιγότερο από 12 ευρώ και φωτίζει το βλέμμα

Αυτή η κρέμα ματιών με βιταμίνη C κοστίζει λιγότερο από 12 ευρώ και φωτίζει το βλέμμα

Δωρεάν θερινό σινεμά για όλο τον Σεπτέμβριο σε ένα απροσδόκητο σημείο

Δωρεάν θερινό σινεμά για όλο τον Σεπτέμβριο σε ένα απροσδόκητο σημείο

Πρέσβης ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για τα ρωσικά drone στην Πολωνία: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ

Πρέσβης ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για τα ρωσικά drone στην Πολωνία: Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ λέει στον Πούτιν ότι θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους - Η στιγμή που &quot;ρίχνουν&quot; τα ρωσικά drone

Πολωνία: Το ΝΑΤΟ λέει στον Πούτιν ότι θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή εδάφους - Η στιγμή που "ρίχνουν" τα ρωσικά drone