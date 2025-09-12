Velvet Hands | 10 πολυτελείς κρέμες χεριών για να έχετε πάντα στην τσάντα σας

Φροντίζετε ευλαβικά την υγεία της επιδερμίδας του προσώπου και του σώματός σας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα προϊόντα στη ρουτίνα περιποίησής σας πρωί και βράδυ. Είστε ωστόσο σίγουρες ότι κάνετε το ίδιο και με τα χέρια σας, που από την περίοδο του φθινοπώρου και έπειτα αρχίζουν να εμφανίζουν συνήθως έντονη ξηρότητα, κνησμό και ευαισθησία, τόσο εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όσο και παραγόντων όπως η γήρανση ή το στρες;
Η καθημερινή περιποίηση των χεριών σας μπορεί να μετατραπεί σε μια διαδικασία-ιεροτελεστία μέσα στη ρουτίνα σας, με το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε μια πολυτελή εξειδικευμένη κρέμα που θα χαίρεστε να χρησιμοποιείτε. Εκείνη την κρέμα που θα φροντίζει σε βάθος την επιδερμίδα των χεριών σας, προσφέροντας πλούσια ενυδάτωση, προστασία από παράγοντες όπως οι σκούρες κηλίδες, αλλά και βελούδινο αποτέλεσμα, προσφέροντάς σας παράλληλα ένα ευχάριστο διάλειμμα αρωματοθεραπείας.
Εμείς επιλέξαμε 10 από τις πιο πολυτελείς προτάσεις κρεμικών προϊόντων για τα χέρια σας, που έρχονται σε κομψές συσκευασίες που θα έχετε πάντα στην τσάντα ή το κομοδίνο σας, για να προσφέρετε την απαραίτητη περιποίηση στα άκρα σας όσες φορές την ημέρα κρίνετε ότι το έχετε ανάγκη.
Beauty Editor's Choice
La Creme Main, Chanel
Η κρέμα χεριών La Creme Main της Chanel είναι μια νέα εκδοχή ενός βασικού βήματος ομορφιάς: ένα ολοκληρωμένο προϊόν περιποίησης χεριών που εντάσσεται στην καθημερινή ρουτίνα. Η νέα φόρμουλα της κρέμας, που αποτελείται από συστατικά φυσικής προέλευσης σε ποσοστό 97%, έχει εμπλουτιστεί με ένα σύμπλεγμα από συστατικά που προέρχονται από καμέλια, γνωστά για τις θρεπτικές και προστατευτικές τους ιδιότητες. Αφήνει την επιδερμίδα των χεριών ενυδατωμένη, απαλή και φωτεινή. Μεταξένια και ανάλαφρη, απορροφάται αμέσως και αφήνει τα χέρια απαλά και διακριτικά αρωματισμένα.
The Hand Treatment with TFC8®, Augustinus Bader
Η εξαιρετική luxury κρέμα χεριών της Augustinus Bader μπορεί να φροντίσει και τα πιο ξηρά και ταλαιπωρημένα δέρματα. Ενυδατώνει βαθιά, φροντίζει και αναδομεί τα κουρασμένα χέρια. Με την πατενταρισμένη τεχνολογία περιποίησης της επιδερμίδας TFC8®, αυτή η φόρμουλα θα αποτελέσει το απόλυτο θεραπευτικό προϊόν για τα χέρια, κάθε στιγμή που τη χρειάζεστε.
Absolue The Hand Cream, Lancôme
Η πρωτοποριακή σύνθεση της Absolue The Hand Cream είναι σχεδιασμένη με τεχνολογία Multi-Lamellar, η οποία μιμείται τη λιπιδική δομή της επιδερμίδας. Ενυδατώνει εντατικά και επανορθώνει τον προστατευτικό, φυσικό φραγμό της. Με εμβληματική, κρεμώδη υφή που λιώνει στην επιδερμίδα, αυτή η σύνθεση, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εξασφαλίζει μακράς διάρκειας απελευθέρωση των ενεργών συστατικών με υπέροχη αίσθηση εντατικής θρέψης.
L' Integral Anti-Age Hand Care Anti-Aging Concentrate, Sisley Paris
Η Hand Care Anti-Aging Concentrate έχει ολοκληρωμένη αντιγηραντική δράση που προστατεύει τα χέρια και τα αναζωογονεί. Λειαίνει το μικροανάγλυφο της επιδερμίδας και μειώνει τις ρυτίδες χάρη στο πανίσχυρο σύμπλεγμα ενεργών συστατικών που στοχεύουν τον κύκλο ζωής των κυττάρων. Με εκχύλισμα Lindera για τον κυτταρικό ρυθμό, εκχύλισμα Περσικής Ακακίας για την κυτταρική ενέργεια , και σύμπλεγμα πρωτεινών Σόγιας και Μαγιάς για την κυτταρική μακροβιότητα. Προλαμβάνει την δημιουργία σκούρων κηλίδων και μειώνει την εμφάνισή τους χάρη σε ένα πανίσχυρο ενεργό συστατικό που φωτίζει, το Hexyl Resorcinol. Σε συνδυασμό με δύο ενεργά συστατικά κατά των ελεύθερων ριζών (Οξική Βιταμίνη E και εκχύλισμα σπόρων Φαγόπυρου t) και βέλτιστη προστασία από τον ήλιο (SPF 30). Αποκαθιστά τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. Το εκχύλισμα Padina pavonica ενισχύει το υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας και συμβάλει στην πυκνότητα του δέρματος. Προσφέρει απόλυτη άνεση που είναι άμεση και με διάρκεια.
The Hand Treatment, La Mer
Βαθιά ενυδατική, η The Hand Treatment της La Mer είναι μια μεταξένια κρέμα που προσφέρει στα ξηρά, ευαίσθητα χέρια απαλή και νεανική όψη.
English Pear & Freesia Hand Cream, Jo Malone London
Εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη φυσικής προέλευσης, η απαλή, απορροφητική σύνθεση της English Pear & Freesia Hand Cream της Jo Malone London προσφέρει 8 ώρες ενυδάτωσης. Χαρίζει βελούδινη απαλότητα, λεία υφή και ένα διακριτικό φρουτώδες άρωμα και διατίθεται σε νέα ανακυκλώσιμη συσκευασία.
Fleur de Peau Perfumed Hand Cream, Diptyque (Atticadps.gr)
Musks με νότες απαλές, σαν βαμβάκι και πούπουλο. Εμπλουτισμένη με aloe vera και έλαιο macadamia, αυτή Perfumed hand cream του οίκου Diptyque παρατείνει το άρωμα του Fleur de Peau. Μια στιγμή φροντίδας και χαλάρωσης, εμπνευσμένη από ένα άρωμα-φόρο τιμής σε έναν μύθο της αρχαίας Ελλάδας, που ξεχώρισε ως ο πιο αισθησιακός: Η αγάπη μεταξύ της Ψυχής και του Έρωτα με το χαρούμενο τέλος που οδηγεί στην ένωση των δύο εραστών και τη γέννηση της κόρης τους, της Ηδονής.
Aqua Allegoria Rosa Verde Hand Cream, Guerlain
Η κρέμα χεριών Aqua Allegoria Rosa Verde ενυδατώνει και θρέφει τα χέρια. Είναι εμπλουτισμένη με beeswax butter και αποτελείται με πάνω από 97% συστατικά φυσικής προέλευσης. Η ελαφριά σύνθεσή της γίνεται ένα με το δέρμα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Αφήνει τα χέρια απαλά με τις λουλουδάτες και φρέσκιες νότες του αρώματος Rosa Verde.
À La Rose Scented Hand Cream, Maison Francis Kurkdjian (Atticadps.gr)
Η scented hand cream À la Rose με βούτυρο καριτέ ενυδατώνει σε βάθος και αφήνει στα χέρια ένα απαλό, διακριτικό άρωμα που σας συνοδεύει σε κάθε σας κίνηση. Η απαλή υφή της απορροφάται γρήγορα, χαρίζοντας άνεση και μεταξένια αίσθηση στο δέρμα. Η κρέμα χεριών του οίκου Maison Francis Kurkdjian περιέχεται σε σωληνάριο από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Αισθησιακό και αέρινο, το άρωμα À la rose συνδυάζει δύο εξαιρετικές ποικιλίες τριαντάφυλλου: το Damascena και το Centifolia, που αλληλοσυμπληρώνονται για να προσφέρουν ένα ανθισμένο, musky άρωμα, άλλοτε διακριτικό και άλλοτε γενναιόδωρο.
Dior Le Baume Revitalizing Multi-Use Balm, Dior
Το πολυχρηστικό compact balm Dior, που μπορεί να εφαρμόζεται σε ξηρές περιοχές των χεριών, στο σώμα και στα χείλη για ενυδάτωση και θρέψη. Η σύνθεση του Dior The Balm, που αποτελείται κατά 95% από συστατικά φυσικής προέλευσης, περιέχεται σε ένα στρογγυλό σωληνάριο, διακοσμημένο με ένα μοτίβο Logomania που είναι εμπνευσμένο από την υψηλή ραπτική. Η υφή του balm περιβάλλει προστατευτικά το δέρμα των χεριών, των χειλιών και του σώματος. Ένα βασικό προϊόν περιποίησης Dior που εφαρμόζεται όσο συχνά χρειάζεται.