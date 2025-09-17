Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας

Η κρέμα προσώπου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην περιποίηση της επιδερμίδας μας, καθώς είναι αυτό που κλειδώνει την υγρασία στην επιφάνειά της και δημιουργεί ένα φίλτρο προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες, πριν ολοκληρώσουμε φυσικά με το αντηλιακό μας.

Η επιλογή της κατάλληλης κρέμας προσώπου μπορεί να φαίνεται μια απλή διαδικασία, το βέβαιο είναι όμως πως μπροστά στις εκατοντάδες – για την ακρίβεια χιλιάδες – επιλογές στα ράφια των καταστημάτων ή στο Διαδίκτυο, το τοπίο γίνεται περίπλοκο. Ενυδατική, αντιγηραντική, με ματ αποτέλεσμα, για ένταση της φωτεινότητας, χωρίς άρωμα, με SPF… Ποια είναι όμως η σωστή για εσάς;

Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να διαλέξετε την κρέμα προσώπου που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο και τις ανάγκες του δέρματός σας, για να δείτε τη ρουτίνα σας να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική.

Γνωρίστε τον τύπο της επιδερμίδας σας

Πριν αγοράσετε οποιαδήποτε κρέμα προσώπου, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τι τύπο δέρματος έχετε.

Λιπαρό δέρμα

Επιλέξτε oil-free κρέμες ή προϊόντα σε μορφή gel. Προτιμήστε συστατικά όπως νιασιναμίδη, σαλικυλικό οξύ ή υαλουρονικό οξύ.

Ξηρό δέρμα

Χρειάζεστε πιο πλούσιες, ενυδατικές κρέμες με γλυκερίνη, ceramides, shea butter ή υαλουρονικό οξύ.

Μικτό δέρμα

Χρησιμοποιήστε ελαφριές υφές που ισορροπούν τις λιπαρές και ξηρές ζώνες του προσώπου. Οι gel-cream υφές είναι ιδανικές.

Ευαίσθητο δέρμα

Επιλέξτε κρέμες χωρίς άρωμα και με καταπραϋντικά συστατικά όπως αλόη, χαμομήλι ή centella asiatica.

Κανονικό δέρμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες φόρμουλες της αγοράς και να διαλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες σας (π.χ. αντιγήρανση, φωτεινότητα).

Καθορίστε τις ανάγκες της επιδερμίδας σας

Μείωση ρυτίδων και λεπτών γραμμών, ομοιόμορφος τόνος, καταπράυνση ερεθισμών, πρόληψη ακμής, αντηλιακή προστασία; Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο προϊόν. Ανάλογα με τον στόχο σας, αναζητήστε τα αντίστοιχα συστατικά. Για αντιγήρανση, επενδύστε σε ρετινόλη, πεπτίδια, βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ και για θαμπή όψη σε βιταμίνη C, νιασιναμίδη και AHA οξέα. Στην περίπτωση ευαισθησίας ή συχνών ερεθισμών, επενδύστε στην αλόη, το πράσινο τσάι και την centella asiatica, ενώ για την ακμή μπορείτε να επιλέξετε σαλικυλικό οξύ, τεϊόδεντρο ή νιασιναμίδη.

Διαβάστε τις ετικέτες προσεκτικά

Η σωστή ανάγνωση των ετικετών σε ένα προϊόν παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Ένα μη φαγεσωρογόνο (non-comedogenic) προϊόν δεν φράσσει τους πόρους και είναι ιδανικό για λιπαρά ή ακνεϊκά δέρματα. Ένα προϊόν χωρίς άρωμα (fragrance-free) είναι κατάλληλο για ευαίσθητα δέρματα και ένα υποαλλεργικό εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης.

Διαλέξτε κρέμα ανάλογα με την ώρα χρήσης

Ελαφριές υφές, συνήθως με SPF, είναι δανικές κάτω από μακιγιάζ για πρωινές εμφανίσεις, ενώ οι πιο πλούσιες, με δραστικά αντιγηραντικά συστατικά όπως η ρετινόλη είναι ιδανικές για το βράδυ.

Λάβετε υπόψη την εποχή

Οι ανάγκες του δέρματός σας αλλάζουν ανάλογα με την περίοδο του χρόνου. Για τον χειμώνα, επιλέξτε πιο ενισχυμένες, λιπαρές φόρμουλες για βαθιά ενυδάτωση και για το καλοκαίρι προτιμήστε ελαφριές, δροσιστικές, χωρίς έλαια.

Μην παρασύρεστε από την τιμή

Το ακριβό δεν σημαίνει πάντα και καλύτερο. Πολλές οικονομικές εταιρείες προσφέρουν εξαιρετικά προϊόντα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Εστιάστε στα συστατικά και στο πώς αντιδρά το δέρμα σας στο προϊόν.