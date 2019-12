After Xmas Detox | Πώς να επανέλθετε στα κιλά σας

O Δεκέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας των πολλών γλυκών, των λουκούλειων γευμάτων, του κρασιού και του ξενυχτιού -όλα πράγματα που βγάζουν το σώμα από τη ρουτίνα του. Το αποτέλεσμα; Πρήξιμο στην περιοχή της κοιλιάς.

Μετά τις κραιπάλες των γιορτών, όλοι θέλουν να ξαναμπούν σε πρόγραμμα και να επανέλθουν στα κιλά τους. Με άλλα λόγια, ήρθε η ώρα για detox. Ιδού πώς να κάνετε αποτοξίνωση μετά τις γιορτές για να νιώσετε και πάλι ο εαυτός σας:

Έξυπνα σνακ

Το γκρέιπφρουτ αποτελεί ένα εξαιρετικό σνακ, καθώς χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητας σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά,αποτοξινώνει το ήπαρ και ενισχύει την διαδικασία καθαρισμού. Εξίσου σπουδαία επιλογή αποτελούν επίσης οι αποτοξινωτικοί χυμοί και οι σαλάτες, που περιέχουν πολύχρωμα και θρεπτικά λαχανικά και φρούτα.

Το τέλειο on the go σνακ είναι τα καρύδια, καθώς περιέχουν μεγάλη ποσότητα του αμινοξέως αργινίνη, που βοηθά το συκώτι να αποτοξινωθεί από την αμμωνία. Επίσης, είναι πλούσια σε γλουταθειόνη και ω3 λιπαρά οξέα, που συμβάλουν στη φυσική διαδικασία αποτοξίνωσης του ήπατος.

Νερό με λεμόνι

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή τρικ αποτοξίνωσης. Λόγω της βιταμίνης C που περιέχουν τα λεμόνια ενισχύουν τις αποτοξινωτικές ιδιότητες του συκωτιού, ενώ το κιτρικό οξύ οδηγεί σε περισσότερη παραγωγή χολής, που είναι ακόμα ένας τρόπος καθαρισμού του οργανισμού. Plus το νερό ενυδατώνει τον οργανισμό μετά την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ που απαιτούν οι γιορτινές μέρες.

Πράσινο τσάι > Καφές

Το απίστευτα αντιοξείδωτικό πράσινο τσάι αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμο για το συκώτι, καθώς μπορεί και διαλύει το λίπος που συσσωρεύεται γύρω του. Εξίσου ευεργετικά για τον οργανισμό είναι και άλλα ροφήματα, όπως η λουίζα και το βαλσαμόχορτο.

Ενυδάτωση και πάλι ενυδάτωση

Αποφύγετε τα αναψυκτικά και το αλκοόλ, και θέστε ως στόχο την επαρκή ενυδάτωση του οργανισμού σας, καταναλώνοντας νερό τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Γυμναστική

Μέσω του ιδρώτα, το σώμα αποβάλει τις διάφορες τοξίνες, αφήνοντας την επιδερμίδα λαμπερή και το σώμα "καθαρό". Το τρέξιμο ή το περπάτημα στη γειτονιά αποτελούν εξαιρετικές μορφές ήπιας άσκησης. Εναλλακτικά, η γιόγκα ή τα βάρη στο γυμναστήριο, αν και πιο κουραστικά, σίγουρα θα σας ανανταμοίψουν.