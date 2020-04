Wellness at Home | Μαθήματα yoga από την άνεση του σπιτιού σας

Η στρεσογόνα καθημερινότητα του τελευταίου μήνα, έχει κάνει πολλούς να στραφούν στη yoga, είτε για να γυμναστούν όσο #ΜένουμεΣπίτι, είτε για να μπορέσουν να διαχειριστούν και τελικά να αποβάλλουν το άγχος τους. Χάρη στα αναρίθμητα οφέλη της, η yoga ξεφεύγει από την έννοια της προπόνησης και αναδεικνύεται σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, ενώνει τις δυνάμεις της με την καθηγήτρια yoga Μαρία Μαγγανάρη και μέσω του Instagram page της Aveda™ λανσάρουν μία σειρά από σύντομα #WellnessAtHomeWithAveda videos, τα οποία φιλοδοξούν να σας βοηθήσουν να βρείτε μια αίσθηση εσωτερικής ηρεμίας στη νέα πραγματικότητα. Το πρόγραμμα διαδικτυακών δράσεων της θα περιλαμβάνει επίσης dance parties για εκτόνωση της συσσωρευμένης έντασης, αλλά και live συζητήσεις γύρω από θέματα ομορφιάς και wellness.

#WellnessAtHomeWithAveda: Αναλυτικό πρόγραμμα

31 Μαρτίου 2020 | Τρισδιάστατη Αναπνοή: Τεχνική πλήρους γιόγκικης αναπνοής, ικανή να δημιουργήσει "χώρο" στους πνεύμονες και την καρδιά, διαφυλάσσοντας την καλή τους υγεία.

02 Απριλίου 2020 | Στάσεις (yoga asanas) που βελτιώνουν τη διάθεσή μας: Τι μπορούμε να κάνουμε με ασφάλεια μόνοι μας στο σπίτι που θα μας προσφέρει ανακούφιση τόσο στο σώμα όσο και στη ψυχή; Μία σειρά από απλές θέσεις yoga που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη ροή της ενέργειας στο φυσικό σώμα .

06 Απριλίου 2020 | "Αυτό Είμαι Εγώ - SO HUM meditation": Τεχνική διαλογισμού , απλή και εφαρμόσιμη ακόμα και από μη εξοικειωμένους, με σκοπό να μας συνδέσει με την αληθινή μας διάσταση και προοδευτικά να μειώσει την επίδραση των αρνητικών σκέψεων που τελικά καταβάλλουν και τη σωματική μας υγεία.

08 Απριλίου 2020 | "Ο έλεγχος των διακυμάνσεων του νου": Ο ορισμός της yoga και εισαγωγή στη φιλοσοφία της. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξουμε τα κύματα του νου; Ποια εργαλεία διαθέτουμε και ποια μπορούμε να αποκτήσουμε;

10 Απριλίου 2020 | Οι ενεργειακοί μας τροχοί σε μάχη: Inspiration speech για τα chakras. Ποια "βάλλονται" αυτή την περίοδο; Πώς το παρατηρούμε και πώς μπορούμε να επέμβουμε.

13 Απριλίου 2020 | "Yoga Mudras: Οι γιόγκικες ενεργειακές σφραγίδες": Ειδικές χειρονομίες, συμπλέγματα των δακτύλων που χρησιμοποιούνται στη yoga προκειμένου να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα ενεργειακά κανάλια και εγκεφαλικές συνάψεις.

04 Απριλίου 2020 | Dance Party at home: Η γνωστή DJ Νάγια Αποστόλου κάνει take over το account της Aveda™ (@aveda_greece) και μιξάρει επιτυχίες για ένα μονόωρο live session, καλώντας το κοινό να συμμετάσχει από το σπίτι του.

09 Απριλίου 2020 |Hair & color Tips με τους Aveda Artist μέσω του official account της Aveda™ (@aveda_greece).

11 Απριλίου 2020 |Wellness discussion με την beauty editor Έφη Ανέστη (@BeautyDiaries), μέσω του official account της Aveda™ (@aveda_greece).