"Αποβάλλει όλες τις τοξίνες": Αυτό είναι το φρούτο που θα "εξαφανίσει" τις υπερβολές των καλοκαιρινών διακοπών

Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, αυτό το νόστιμο καλοκαιρινό φρούτο συνιστάται από τους ειδικούς για τις καθαρτικές και αποτοξινωτικές του ιδιότητες.

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19-08-2025
Getty Images

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πολλοί από εμάς νιώθουμε την επείγουσα ανάγκη να ανανεώσουμε την επιδερμίδα μας. Μετά τις υπερβολές των τελευταίων μηνών, το σώμα μας συχνά χρειάζεται μια επανεκκίνηση. Και η φροντίδα του συκωτιού μας μας επιτρέπει να ανακτήσουμε μια αίσθηση ελαφρότητας αποβάλλοντας τις συσσωρευμένες τοξίνες, κάτι που μπορεί επίσης να βοηθήσει όσους θέλουν να βελτιώσουν τη σιλουέτα τους για το καλοκαίρι.

Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να βασιστούμε σε ένα ιδιαίτερα νόστιμο φρούτο: το βερίκοκο. Αυτό το μικρό πορτοκαλί φρούτο, ζουμερό και ζουμερό, του οποίου η περίοδος αιχμής ξεκινά τον Ιούνιο και συνεχίζεται μέχρι τα τέλη Αυγούστου, είναι ένας πραγματικός δολοφόνος τοξινών, όπως αναφέρει η L'internaute . Αρκετά για να το καταστήσει έναν σύμμαχο υγείας και αδυνατίσματος που προτιμούμε.

Τα αποδεδειγμένα οφέλη του βερίκοκου  για την υγεία και το βάρος

Τα βερίκοκα είναι ένας πραγματικός θησαυρός απαραίτητων θρεπτικών συστατικών. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνες, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Α, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του δέρματος, και της βιταμίνης C, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που βοηθά στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Είναι επίσης πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες προάγουν την εντερική διάβαση και βοηθούν στην αποβολή των τοξινών από το πεπτικό μας σύστημα.

Τα βερίκοκα αφομοιώνονται εύκολα, η βιταμίνη Α που περιέχουν δεν υπερφορτώνει το συκώτι και το προστατεύει από κυτταρικές βλάβες. Τα βερίκοκα είναι επίσης ένα φρούτο φυσικά πλούσιο σε νερό, γεγονός που τα καθιστά ένα εξαιρετικό φυσικό διουρητικό. Διεγείροντας την παραγωγή ούρων, βοηθούν το σώμα μας να αποβάλλει τις τοξίνες και τα απόβλητα πιο αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατακράτησης νερού και στη σμίλευση της σιλουέτας μας.

Getty Images

Πώς να καταναλώνετε βερίκοκα;

Η χαμηλή περιεκτικότητά του σε θερμίδες και λιπαρά το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να χάσουν βάρος ή να διατηρήσουν μια λεπτή σιλουέτα. Ο Δρ.  Jean-Michel Cohen  εξήγησε στις στήλες της Le  Parisien ότι είναι ένα από τα λιγότερο γλυκά φρούτα με κουκούτσι (μόνο 9% ζάχαρη σε σύγκριση με 14% για τα δαμάσκηνα ή 15% για τα κεράσια). Ενσωματώνοντας τα βερίκοκα στη καλοκαιρινή σας διατροφή, μπορείτε να απολαύσετε τον εαυτό σας χωρίς ενοχές, θρέφοντας παράλληλα το σώμα σας με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Το σπουδαίο με τα βερίκοκα είναι ότι έχουν ευχάριστη γεύση και μπορούν να τα απολαύσετε με πολλούς τρόπους, τόσο γλυκά όσο και αλμυρά. Μπορείτε να τα φάτε φρέσκα ως ένα δροσιστικό σνακ, να τα προσθέσετε σε φρουτοσαλάτες ή λαχανικών, να τα συνδυάσετε σε αναζωογονητικά smoothies ή ακόμα και να τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε ελαφριά και νόστιμα επιδόρπια.

Αυτό το αγαπημένο έπιπλο της γιαγιάς είναι ξανά στη μόδα | Όμορφο, λειτουργικό και ιδανικό για μικρά σπίτια

