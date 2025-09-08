Follow us

Το άθλημα που προτιμά η Diane Kruger σας βοηθά να κάψετε 800 θερμίδες χωρίς να το καταλάβετε

Tα tips της διάσημης ηθοποιού.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08-09-2025
Getty Images

Με την ηλικία, το σώμα αναπόφευκτα υφίσταται μετασχηματισμούς. Στις γυναίκες, αυτές οι αλλαγές είναι ακόμη πιο εμφανείς, και χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από την εμμηνόπαυση και τις ορμονικές αναταραχές που προκύπτουν από αυτές. Υπό αυτή την έννοια, είναι απαραίτητο να επανεξετάσετε τον τρόπο ζωής σας και να υιοθετήσετε πιο υγιεινές συνήθειες για να παραμείνετε σε φόρμα και υγιείς. Αυτό θα περιλαμβάνει μια διατροφή που θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένη, αλλά και με τακτική σωματική άσκηση. 

Η Diane Kruger προσπαθεί να διατηρείται σε φόρμα

Στα 49 της χρόνια, η ηθοποιός Diane Kruger βρήκε μια δραστηριότητα που της επιτρέπει να παραμένει σε φόρμα και να καίει θερμίδες χωρίς καν να το συνειδητοποιεί. Όπως αναφέρει το Gala, η ηθοποιός, η οποία έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ELLE ότι είναι μεγάλη λάτρης της ποδηλασίας, την οποία χρησιμοποιεί για το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών της ταξιδιών. "Για να κάψω το περιττό λίπος, κάνω πολύ ποδήλατο, ειδικά στο Παρίσι από τότε που πούλησα το αυτοκίνητό μου", εκμυστηρεύτηκε. 

Το άθλημα που προτιμά η Diane Kruger σας βοηθά να κάψετε 800 θερμίδες χωρίς να το καταλάβετε
Getty Images

Ποια είναι τα οφέλη της ποδηλασίας για την υγεία και την απώλεια βάρους;

Είναι αλήθεια ότι η ποδηλασία έχει πολλά οφέλη για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια, η ποδηλασία μπορεί να κάψει από 400 έως 800 θερμίδες. Οι υδατάνθρακες καίγονται κατά τη διάρκεια των πρώτων είκοσι λεπτών και ακολουθεί το λίπος. Για βέλτιστα αποτελέσματα, μια συνεδρία θα πρέπει να διαρκεί από 45 λεπτά έως 1 ώρα. 

Η ποδηλασία σάς επιτρέπει να γυμνάζεστε ενώ απολαμβάνετε την ύπαιθρο, σε αντίθεση με άλλες μορφές άσκησης που μπορεί να σας φαίνονται επαναλαμβανόμενες ή περιοριστικές. Ανάλογα με το μέρος όπου κάνετε ποδήλατο, μπορεί να νιώθετε σαν να κάνετε απλώς μια βόλτα με το ποδήλατο και να ξεχνάτε την προσπάθεια που καταβάλλετε.

bike
Getty images

Η ποδηλασία γυμνάζει πολλαπλές μυϊκές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, των γλουτών, των κοιλιακών, ακόμη και των χεριών και της πλάτης. Οι συνεχείς, κυκλικές κινήσεις προάγουν επίσης την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και βοηθούν στη μείωση της κατακράτησης υγρών. 

Η ποδηλασία είναι επίσης εξαιρετική για την καρδιαγγειακή υγεία. Ενδυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, βελτιώνοντας την αντοχή και την αναπνευστική ικανότητα. Καθώς είναι μια άσκηση χαμηλής έντασης , σημαίνει επίσης ότι ασκεί λιγότερη πίεση στις αρθρώσεις σε σύγκριση με το τρέξιμο, για παράδειγμα.

Για όσους θέλουν να αδυνατίσουν χωρίς να νιώθουν ότι καταβάλλουν κάποια προσπάθεια, μπορείτε να ενσωματώσετε την ποδηλασία στις καθημερινές σας δραστηριότητες και μετακινήσεις. Είτε πηγαίνετε στη δουλειά, κάνετε δουλειές είτε απλώς κάνετε μια βόλτα, είναι ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε τη σωματική σας δραστηριότητα. 

