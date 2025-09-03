Follow us

Η συνήθεια που έχει υιοθετήσει η Laetitia Casta και τη βοηθά να διατηρείται fit μετά τα 40

Τι αποκάλυψε η σταρ;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 03-09-2025
Getty Images

Στα 47 της, η Laetitia Casta διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα. Το μυστικό της; Tips που έχει ενσωματώσει στην ρουτίνα της για να παραμένει σε φόρμα. Σε συνέντευξή της στο L'Express Styles, η Laetitia Casta αποκάλυψε το μυστικό της. Δεν είναι ιδιαίτερα λάτρης της γιόγκα, αλλά προτιμά δυναμικά και μερικές φορές έντονα αθλήματα: Περπάτημα, κολύμβηση, Pilates και άρση βαρών.

Getty Images

Το μυστικό ευεξίας της  Laetitia Casta

Επίσης αποκάλυψε πως κάνει αποτοξίνωση με χυμούς λαχανικών αρκετές φορές το χρόνο. "Κάνω αποτοξίνωση μία ή δύο φορές το χρόνο. Καθαρίζει τον οργανισμό μου και νιώθω πιο ανάλαφρη", εξήγησε. Συγκεκριμένα, η αποτοξίνωση με χυμούς συνίσταται στην αντικατάσταση των συνηθισμένων γευμάτων σας, για μικρό χρονικό διάστημα, με φρεσκοστυμμένους χυμούς λαχανικών και μερικές φορές φρούτων.  Καρότα, σέλινο, σπανάκι, παντζάρια ή ακόμα και αγγούρι: οι συνδυασμοί είναι ατελείωτοι.  

Τα οφέλη που αναφέρουν οι πιστοί είναι πολυάριθμα: Αυξημένη ενέργεια, ομαλότερη πέψη,  καλύτερη ενυδάτωση.  Μερικοί άνθρωποι αναφέρουν επίσης θετική επίδραση στην ποιότητα του δέρματος, τον ύπνο και τη διανοητική διαύγεια.

"Αποβάλλει όλες τις τοξίνες": Αυτό είναι το φρούτο που θα "εξαφανίσει" τις υπερβολές των καλοκαιρινών διακοπών

