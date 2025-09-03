Η συνήθεια που έχει υιοθετήσει η Laetitia Casta και τη βοηθά να διατηρείται fit μετά τα 40

Στα 47 της, η Laetitia Casta διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα. Το μυστικό της; Tips που έχει ενσωματώσει στην ρουτίνα της για να παραμένει σε φόρμα. Σε συνέντευξή της στο L'Express Styles, η Laetitia Casta αποκάλυψε το μυστικό της. Δεν είναι ιδιαίτερα λάτρης της γιόγκα, αλλά προτιμά δυναμικά και μερικές φορές έντονα αθλήματα: Περπάτημα, κολύμβηση, Pilates και άρση βαρών.

Getty Images

Το μυστικό ευεξίας της Laetitia Casta

Επίσης αποκάλυψε πως κάνει αποτοξίνωση με χυμούς λαχανικών αρκετές φορές το χρόνο. "Κάνω αποτοξίνωση μία ή δύο φορές το χρόνο. Καθαρίζει τον οργανισμό μου και νιώθω πιο ανάλαφρη", εξήγησε. Συγκεκριμένα, η αποτοξίνωση με χυμούς συνίσταται στην αντικατάσταση των συνηθισμένων γευμάτων σας, για μικρό χρονικό διάστημα, με φρεσκοστυμμένους χυμούς λαχανικών και μερικές φορές φρούτων. Καρότα, σέλινο, σπανάκι, παντζάρια ή ακόμα και αγγούρι: οι συνδυασμοί είναι ατελείωτοι.

Τα οφέλη που αναφέρουν οι πιστοί είναι πολυάριθμα: Αυξημένη ενέργεια, ομαλότερη πέψη, καλύτερη ενυδάτωση. Μερικοί άνθρωποι αναφέρουν επίσης θετική επίδραση στην ποιότητα του δέρματος, τον ύπνο και τη διανοητική διαύγεια.