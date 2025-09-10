Αυτό το μπαχαρικό που ελάχιστοι γνωρίζουν εξαφανίζει το κοιλιακό λίπος

Η απώλεια βάρους είναι μια πρόκληση μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Υπάρχει ωστόσο ένας σπόρος με υψηλή θρεπτική αξία και ιδιότητες που προάγουν την απώλεια λίπους, ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα. Είναι ο σπόρος τριγωνέλλας, ο οποίος, μόλις αλεστεί, γίνεται ένα μπαχαρικό με πολλά οφέλη!

Το νέο superfood;

Οι σπόροι τριγωνέλλας είναι γνωστοί στους hair experts καθώς φέρονται να ενισχύουν την ανάπτυξη και τον όγκο των μαλλιών. Ωστόσο, οι ιδιότητες αδυνατίσματος που προσφέρουν είναι λιγότερο γνωστές! Πλούσιοι σε φυτικές ίνες, σίδηρο, βιταμίνη Α και βιταμίνη D, οι σπόροι τριγωνέλλας μπορούν πράγματι να διευκολύνουν την απώλεια βάρους όταν καταναλώνονται σωστά.

Οι σπόροι τριγωνέλλας περιέχουν μια καλή ποσότητα αδιάλυτων φυτικών ινών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή πέψη και βοηθούν στην αποβολή των τοξινών που μπορεί να συσσωρευτούν. Ως superfood, βοηθούν επίσης στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και μπορούν ακόμη και να διαχειριστούν τη φλεγμονή, η οποία συνδέεται τόσο με την αύξηση βάρους όσο και με τη διαχείρισή της. Μακροπρόθεσμα, οι σπόροι τριγωνέλλας βοηθούν στη βελτίωση του μεταβολισμού και της αντίστασης στην ινσουλίνη. Τέλος, σύμφωνα με τους ειδικούς, η γαλακτομαννάνη, ένας υδατοδιαλυτός ετεροπολυσακχαρίτης που βρίσκεται στους σπόρους τριγωνέλλας, προάγει την απώλεια βάρους μειώνοντας τη συσσώρευση λίπους, ειδικά του λίπους που αποθηκεύεται γύρω από την κοιλιά.

Πώς να καταναλώνετε τριγωνέλλα για να χάσετε βάρος;

Ο πιο δημοφιλής τρόπος για να καταναλώσετε σπόρους τριγωνέλλας για απώλεια βάρους είναι να τους καταναλώσετε το πρωί, ανακατεμένους με νερό. Απλώς μουλιάστε μια κουταλιά της σούπας σπόρους σε νερό σε θερμοκρασία δωματίου όλη τη νύχτα. Μπορείτε επίσης να βράσετε τους σπόρους σε νερό και να το πιείτε αφού το σουρώσετε.

Μπορείτε επίσης να καταναλώνετε 2 κουταλάκια του γλυκού αλεσμένους σπόρους την ημέρα, τους οποίους μπορείτε να ενσωματώσετε στα πιάτα ή τα ποτά σας. Μπορείτε να το πασπαλίσετε στο γιαούρτι, στις σαλάτες, στα ζυμαρικά σας ή να το προσθέσετε σε ένα smoothie ή τσάι.