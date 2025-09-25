Follow us

Grapevine | Η άσκηση της Halle Berry για ενδυνάμωση γλουτών μετά τα 50

Η 58χρονη ηθοποιός Halle Berry αγαπά αυτή την άσκηση και η Lady Gaga την έκανε ως μέρος της προθέρμανσης για την περιοδεία της "Monster's Ball Tour"

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-09-2025
Αν θέλετε τονωμένους, σφριγηλούς και σφριγηλούς γλουτούς, η άσκηση "grapevine" είναι ιδανική.  Πρόκειται για μια σχετικά απλή προπόνηση γλουτών στο σπίτι, όπου σταυρώνετε τα πόδια σας καθώς κάνετε προβολές. Η άσκηση ενδυναμώνει και σφίγγει επίσης το εσωτερικό των μηρών σας και το πίσω μέρος των ποδιών σας: τους οπίσθιους μηριαίους.

Η 58χρονη ηθοποιός Halle Berry αγαπά αυτή την άσκηση και η Lady Gaga την έκανε ως μέρος της προθέρμανσης για την περιοδεία της "Monster's Ball Tour". Αυτή η άσκηση είναι από τις πιο διασκεδαστικές για να γυμνάσετε πόδια και γλουτούς!

Τι είναι η άσκηση Grapevine

Η άσκηση είναι πραγματικά απλή. Για να ξεκινήσετε, σφίξτε τους κοιλιακούς σας, καθώς η καλή τεχνική ξεκινά από τον κορμό. Σταθείτε με τα πόδια σας ελαφρώς ανοιχτά στο πλάτος των ώμων και εκτελέστε ένα αργό κάθισμα. 

Από αυτή τη θέση καθίσματος, σταυρώστε το αριστερό σας πόδι προς τα πίσω με ελεγχόμενη κίνηση. 

Χωρίς να φύγετε από τη στάση αυτή, επιστρέψτε στην αρχική θέση και σταυρώστε το δεξί σας πόδι προς τα πίσω.

Κρατήστε τους κοιλιακούς σας σφιγμένους και σφιγμένους καθώς σταυρώνετε τα πόδια σας πίσω σας καθώς κάνετε προβολές.

Κάντε 20 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά και αυξήστε σταδιακά σε 2 ή 3 σετ.

Τι να αποφύγετε ;

Παρά την φαινομενική απλότητα αυτής της άσκησης, υπάρχουν λάθη που δεν πρέπει να κάνετε αν δεν θέλετε να υποστείτε κάποιο είδος τραυματισμού.  Θυμηθείτε να λυγίζετε τα γόνατά σας.

Ένα άλλο από τα πιο συνηθισμένα λάθη όταν κάνετε την άσκηση είναι να κοιτάτε προς τα κάτω. Μην το κάνετε αυτό. Φροντίστε να κρατάτε το κεφάλι σας σε όρθια θέση για να διατηρήσετε τη σωστή στάση του σώματος και μια ίσια σπονδυλική στήλη.

Προσπαθείτε να διατηρείτε τους ώμους σας χαλαρούς. Είναι σύνηθες οι άνθρωποι να τεντώνουν πρώτα τους ώμους τους όταν ξεκινούν μια νέα άσκηση, σηκώνοντάς τους προς τα αυτιά. Αυτό προκαλεί μόνο επιπλέον ένταση στον αυχένα και σας αποσπά την προσοχή από αυτό που πραγματικά θέλετε να γυμνάσετε: τα πόδια και τους γλουτούς .

Grapevine | Η άσκηση της Halle Berry για ενδυνάμωση γλουτών μετά τα 50

Το άθλημα που προτιμά η Diane Kruger σας βοηθά να κάψετε 800 θερμίδες χωρίς να το καταλάβετε

