Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50

Μπορεί να έχετε ακούσει για τη Hot Yoga, αλλά τώρα υπάρχει και το Hot Pilates. Πρόκειται ένα νέο trend που σας βοηθά να τονώσετε το σώμα σας, να ηρεμήσετε το μυαλό και να πετύχετε τους στόχους σας για φυσική κατάσταση. Αυτή η πρακτική συνδυάζει τη δύναμη του παραδοσιακού Pilates για την ενδυνάμωση του κορμού με τα πρόσθετα οφέλη της θερμότητας. Άρα είναι ιδανική επιλογή για αρχάριους που θέλουν να αναπτύξουν δύναμη, ευλυγισία και ισορροπία.

Tι είναι το Hot Pilates

Το Hot Pilates συνδυάζει τις αρχές του παραδοσιακού Pilates με το πρόσθετο πλεονέκτημα της θερμότητας. Εστιάζει στην ενδυνάμωση των μυών , την ευλυγισία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος. Σε ένα τυπικό μάθημα, οι συμμετέχοντες εκτελούν ασκήσεις και κινήσεις χαμηλής έντασης σε ένα στρώμα γιόγκα σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο που έχει ρυθμιστεί στους περίπου 35 βαθμούς.

Είτε ξεκινάτε τώρα είτε είστε πιο έμπειρη, το Hot Pilates προσφέρει οφέλη που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση και τη συνολική ευεξία. Τα μαθήματα διαρκούν συνήθως από 45 λεπτά έως μία ώρα και οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκτελούν μια σειρά από ελεγχόμενες κινήσεις σε συνδυασμό με εστιασμένες τεχνικές αναπνοής και ορισμένες καρδιαγγειακές ασκήσεις.

Αν και το Hot Pilates συνήθως στοχεύει στον κορμό, συμπεριλαμβανομένων των κοιλιακών, προσφέρει επίσης σημαντικά οφέλη για την πλάτη, τους γοφούς, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μηρούς και άλλα.

Γιατί να κάνετε Hot Pilates στα 50;

Το Hot Pilates είναι ιδανικό για γυναίκες 50 ετών και άνω, επειδή προσφέρει μια προπόνηση χαμηλής έντασης που είναι απαλή για τις αρθρώσεις, καθιστώντας την ιδανική για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Είναι μια φανταστική επιλογή χαμηλής έντασης που σας επιτρέπει να γυμνάσετε ολόκληρο το σώμα σας χωρίς κινήσεις υψηλής έντασης. Δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Επίσης από τη στιγμή που το Pilates ενδυναμώνει τους μύες του κορμού, βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος και στην πρόληψη τραυματισμών . Ένα άλλο σπουδαίο όφελος στα 50.

Επιπλέον, η θερμότητα σε ένα μάθημα Hot Pilates βοηθά στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος, προάγει την ευλυγισία και διευκολύνει την κίνηση του σώματος. Η θερμότητα ζεσταίνει τους μύες και τις αρθρώσεις, καθιστώντας δυνατή την άσκηση και την κίνηση με τρόπους που δεν φανταζόσασταν ποτέ. Και επειδή οι ασκήσεις απαιτούν έλεγχο και ισορροπία, σας βοηθά να βελτιώσετε τη συνολική σας ισορροπία και σταθερότητα.