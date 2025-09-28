Follow us

Search

Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50

Το Hot Pilates βοηθά να χάσετε λίπος και να γυμνάσετε τον κορμό από το πρώτο κιόλας μάθημα - και είναι κατάλληλο για γυναίκες άνω των 50.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28-09-2025
Istock

Μπορεί να έχετε ακούσει για τη Hot Yoga, αλλά τώρα υπάρχει και το Hot Pilates. Πρόκειται ένα νέο trend που σας βοηθά  να τονώσετε το σώμα σας, να ηρεμήσετε το μυαλό και να πετύχετε τους στόχους σας για φυσική κατάσταση. Αυτή η πρακτική συνδυάζει τη δύναμη του παραδοσιακού Pilates για την ενδυνάμωση του κορμού με τα πρόσθετα οφέλη της θερμότητας. Άρα είναι ιδανική επιλογή για αρχάριους που θέλουν να αναπτύξουν δύναμη, ευλυγισία και ισορροπία.  

Tι είναι το Hot Pilates

Το Hot Pilates  συνδυάζει τις αρχές του παραδοσιακού Pilates με το πρόσθετο πλεονέκτημα της θερμότητας. Εστιάζει στην ενδυνάμωση των μυών , την ευλυγισία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος. Σε ένα τυπικό μάθημα, οι συμμετέχοντες εκτελούν ασκήσεις και κινήσεις χαμηλής έντασης σε ένα στρώμα γιόγκα σε ένα θερμαινόμενο δωμάτιο που έχει ρυθμιστεί στους περίπου 35 βαθμούς.

Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50
Istock

Είτε ξεκινάτε τώρα είτε είστε πιο έμπειρη, το Hot Pilates προσφέρει οφέλη που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση και τη συνολική ευεξία. Τα μαθήματα διαρκούν συνήθως από 45 λεπτά έως μία ώρα και οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκτελούν μια σειρά από ελεγχόμενες κινήσεις σε συνδυασμό με εστιασμένες τεχνικές αναπνοής και ορισμένες καρδιαγγειακές ασκήσεις.

Αν και το Hot Pilates συνήθως στοχεύει στον κορμό, συμπεριλαμβανομένων των κοιλιακών, προσφέρει επίσης σημαντικά οφέλη για την πλάτη, τους γοφούς, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μηρούς και άλλα.

Γιατί να κάνετε Hot Pilates στα 50;

Το Hot Pilates είναι ιδανικό για γυναίκες 50 ετών και άνω, επειδή προσφέρει μια προπόνηση χαμηλής έντασης που είναι απαλή για τις αρθρώσεις, καθιστώντας την ιδανική για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Είναι μια φανταστική επιλογή χαμηλής έντασης που σας επιτρέπει να γυμνάσετε ολόκληρο το σώμα σας χωρίς κινήσεις υψηλής έντασης. Δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Επίσης από τη στιγμή που το Pilates ενδυναμώνει τους μύες του κορμού, βοηθά στη βελτίωση της στάσης του σώματος και στην πρόληψη τραυματισμών . Ένα άλλο σπουδαίο όφελος στα 50.

Επιπλέον, η θερμότητα σε ένα μάθημα Hot Pilates βοηθά στην αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος, προάγει την ευλυγισία και διευκολύνει την κίνηση του σώματος. Η θερμότητα ζεσταίνει τους μύες και τις αρθρώσεις, καθιστώντας δυνατή την άσκηση και την κίνηση με τρόπους που δεν φανταζόσασταν ποτέ. Και επειδή οι ασκήσεις απαιτούν έλεγχο και ισορροπία, σας βοηθά να βελτιώσετε τη συνολική σας ισορροπία και σταθερότητα.

Διαβάστε Επίσης

Πώς θα βελτιώσετε την προπόνηση των 10.000 βημάτων την ημέρα στα 50 | Ασκήσεις, ανηφόρες και πλάγια βήματα

Tags

Latest

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα πιο κομψά sneakers του φθινοπώρου έχουν αυτά τα chic χρώματα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Μeryl Streep σε fashion show στο Μιλάνο για τα γυρίσματα του The devil wears Prada 2
NEWS

H Μeryl Streep σε fashion show στο Μιλάνο για τα γυρίσματα του The devil wears Prada 2

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πώς περνά τα κυριακάτικα πρωινά η Τατιάνα Μπλάτνικ;
NEWS

Πώς περνά τα κυριακάτικα πρωινά η Τατιάνα Μπλάτνικ;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δροσερά και sophisticated | Τα ωραιότερα αρώματα με νότες σύκου
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Δροσερά και sophisticated | Τα ωραιότερα αρώματα με νότες σύκου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;
NEWS

Γιατί κινδυνεύει η φιλία ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε ένα μαύρο παντελόνι το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50
WELLNESS

Hot Pilates ! Η ιδανική άσκηση για να κάψετε λίπος μετά τα 50

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι πιο ωραίες μίντι φούστες για το φθινόπωρο του 2025

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Καφέ & Μαύρο | Ο πιο stylish χρωματικός συνδυασμός που θα κάνετε αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

SSM: Το crash test ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών

SSM: Το crash test ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών

Aπολαυστικό bowl με γεύση Kiss - σε κρατάει χορτάτη για ώρες

Aπολαυστικό bowl με γεύση Kiss - σε κρατάει χορτάτη για ώρες

Ρωσία σε Ζελένσκι μετά τον βομβαρδισμό στο Κίεβο: &quot;Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους &quot;κουβαλητές&quot; ότι είναι γενναίος στρατιώτης&quot;

Ρωσία σε Ζελένσκι μετά τον βομβαρδισμό στο Κίεβο: "Θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους "κουβαλητές" ότι είναι γενναίος στρατιώτης"

5 μεθυστικά αρώματα με ταλκ που μυρίζουν καθαριότητα

5 μεθυστικά αρώματα με ταλκ που μυρίζουν καθαριότητα

Ταβέρνες με ιστορία: Ο Τσομπανάκος στην Καισαριανή εξακολουθεί να σερβίρει άπαιχτο παϊδάκι

Ταβέρνες με ιστορία: Ο Τσομπανάκος στην Καισαριανή εξακολουθεί να σερβίρει άπαιχτο παϊδάκι

Audi Q3: Πρεμιέρα στην Ελλάδα-σε ποια κεντρικά σημεία θα το δείτε από κοντά

Audi Q3: Πρεμιέρα στην Ελλάδα-σε ποια κεντρικά σημεία θα το δείτε από κοντά

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Σίσσυ Χρηστίδου | &quot;Όταν η άλλη πλευρά πάει στα δικαστήρια, δεν έχεις επιλογή – Δύσκολο να το ζεις μπροστά στα φώτα&quot;

Σίσσυ Χρηστίδου | "Όταν η άλλη πλευρά πάει στα δικαστήρια, δεν έχεις επιλογή – Δύσκολο να το ζεις μπροστά στα φώτα"