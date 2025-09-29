Follow us

Οι ειδικοί μίλησαν! Αυτή είναι η καλύτερη άσκηση για να απαλλαγούμε γρήγορα από το λίπος στην κοιλιά

Η καλύτερη επιλογή όταν θέλουμε να δούμε άμεσα αποτελέσματα!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29-09-2025
Από τα πιο δύσκολα (και επικίνδυνα) σημεία όπου τα κιλά επιμένουν είναι η περιοχή της κοιλιάς. Το κοιλιακό λίπος είναι ιδιαίτερα επίμονο. Σίγουρα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η συστηματική άσκηση. Αλλά ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό άθλημα για επίπεδη κοιλιά; Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απάντηση είναι απλή: Το τρέξιμο!

Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος;

Για να χάσετε με επιτυχία το λίπος στην κοιλιά, είναι απαραίτητο να συνδυάσετε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή με τακτική σωματική δραστηριότητα. Το τρέξιμο είναι "μια εξαιρετικά αποτελεσματική άσκηση για την καύση λίπους", ειδικά του κοιλιακού. Είναι ακόμη και το  "πιο αποτελεσματικό" άθλημα για το αδυνάτισμα της μέσης και την επίτευξη επίπεδης κοιλιάς . Αλλά αν τρέχετε ακανόνιστα, δεν θα έχετε απαραίτητα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να τρέχετε πολύ μακριά ή σε μεγάλες αποστάσεις για να χάσετε λίπος στην κοιλιά. "Μία από τις παγίδες στις οποίες πέφτουν πολλοί δρομείς είναι η σκέψη ότι όσο περισσότερο τρέχουν, τόσο περισσότερο λίπος στην κοιλιά θα κάψουν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα", λένε οι ειδικοί.  

Πώς να χάσουμε  λίπος στην κοιλιά τρέχοντας;

Για να κάψετε το μέγιστο λίπος στην κοιλιά ενώ τρέχετε, πρέπει να επιλέξετε τον σωστό τύπο τρεξίματος. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι προπονήσεις υψηλής έντασης, οι οποίες περιλαμβάνουν υψηλό επίπεδο προσπάθειας για μικρό χρονικό διάστημα, είναι πιο αποτελεσματικές στην καύση λίπους, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς.

Οι ειδικοί προτείνουν δύο τύπους τρεξίματος: 

Τρέξιμο σε ορεινό μονοπάτι. Ασκείται σε εξωτερικούς χώρους και χρησιμοποιεί έντονα ολόκληρο το σώμα χάρη στο ανώμαλο έδαφος. 

Διαλειμματικό τρέξιμο. Εναλλάσσοντας περιόδους τρεξίματος υψηλής ταχύτητας και πιο αργών περιόδων, ενεργοποιούμε σταδιακά τον μεταβολισμό.

Τέλος, για να κάψετε το λίπος στην κοιλιά, είναι επιτακτική ανάγκη να είστε συνεπείς. Ιδανικά καλό είναι να τρέχουμε 30 έως 60 λεπτά, τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα. Εάν έχετε λίγο χρόνο, συνδυάστε το τρέξιμο με άλλα αθλήματα. Για παράδειγμα, τρία τρεξίματα 30 λεπτών την εβδομάδα, σε συνδυασμό με μια προπόνηση κολύμβησης και μια προπόνηση γυμναστικής ή χορού, μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικά.

