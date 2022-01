Οι βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Γνωρίζετε πως για να έχετε δυνατό και αποτελεσματικό ανοσοποιητικό, θα πρέπει να τρώτε σωστά, πολλά φρούτα και πολύχρωμα λαχανικά, να γυμνάζεσαι τακτικά, να πλένετε τα χέρια σας και να αερίζετε το σπίτι και το γραφείο σας. Πολύ σωστά όλα αυτά. Συνήθως όμως δεν αρκούν για να δουλεύει στο φουλ το ανοσοποιητικό σύστημα, ο μηχανισμός του οργανισμού που δίνει καθημερινά πόλεμο με βακτήρια και ιούς για να τους εξουδετερώνει προτού εισχωρήσουν στα ενδότερα. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε; Να ενισχύσετε την άμυνα του οργανισμού σας με κάποιες ουσίες ooster, που θα σας βοηθήσουν να νιώθετε κάθε μέρα γεμάτη ενέργεια και αντοχή και θα κρατήσουν μακριά σας τις ιώσεις.

Η βιταμίνη C

Με πολλές περγαμηνές, η βιταμίνη C είναι συνυφασμένη με την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Συνδυαστική δράση: Η βιταμίνη C γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική μαζί με μέταλλα και συστατικά που συνδυαστικά ενισχύουν τη δράση της. Μερικές καλές επιλογές; Το ginseng, ο ψευδάργυρος και η εχινάκεια, βότανο που παραδοσιακά χρησιμοποιείται αν θέλεις να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σας. Σε έρευνα στο αμερικανικό National Library of Medicine National Institutes of Health αναφέρεται πως ο συνδυασμός της βιταμίνης C και του ginseng έχουν ανοσοποιητικορυθμιστική και αντιική δράση. Ο ψευδάργυρος δυναμώνει τους βασικούς στρατιώτες του ανοσοποιητικού, τα Τ-λεμφοκύτταρα.

Προβιοτικά

Πρόκειται για τα "καλά" βακτήρια του πεπτικού μας σωλήνα τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο ρόλος τους; Ενισχύουν την παραγωγή των κυττάρων που δρουν κατά των "εισβολέων" ιών και βακτηρίων στον οργανισμό.

Βιταμίνη D

Σε έρευνες έχει βρεθεί πως οι μεσογειακοί λαοί "πάσχουμε" σε μεγάλο βαθμό από έλλειψη βιταμίνης D, παρότι δεν έχει δοθεί ακόμη εξήγηση γι’ αυτό. Ωστόσο πρόκειται για μια βιταμίνη που παίζει ζωτικό ρόλο στον οργανισμό ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τη δράση του ανοσοποιητικού. Σε δανέζικη έρευνα, μάλιστα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Immunology τονίζεται πως η βιταμίνη D εμπλέκεται στην ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Βασιλικός πολτός, γύρη και πρόπολη

Τα "προϊόντα" της μέλισσας είναι τα πιο παραδοσιακά superfoods που γνωρίζουμε! Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Phytotherapy Research οι ερευνητές τόνισαν τις αντιβακτηριακές και αντιικές ιδιότητες της πρόπολης και διαπίστωσαν πως μπορεί να διαφοροποιήσει ή να ρυθμίσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αντίστοιχα "όπλο"του οργανισμού είναι ο βασιλικός πολτός (πλούσιος σε πρωτεΐνη, σάκχαρα, βασικά λιπίδια, ορμόνες, αμινοξέα, αντιμικροβιακές ουσίες, βιταμίνες Α, D, E, K και ιδίως του συμπλέγματος Β), που είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό διατροφικό συμπλήρωμα. Θεωρείται πως έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην άμυνα του οργανισμού, τη διανοητική και σωματική τόνωση και ευεξία, ακόμα και στη λίμπιντο. Η γύρη, τέλος, είναι σύμφωνα με πολλούς ειδικούς το πιο πλήρες διατροφικό συμπλήρωμα και σημαντική πηγή αντιοξειδωτικών, βιταμινών (C, E, σύμπλεγμα B), φλαβονοειδών πρεβιοτικών και προβιοτικών.

Ιχθυέλαιο

Πλούσιο στα πολύτιμα Ω3 λιπαρά οξέα, το ιχθυέλαιο είναι σύμμαχος και για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού. Tο εικοσιπεντενοϊκό οξύ (EPA) και το εικοσιδυοεξενοϊκό οξύ (DHA) που περιέχει μειώνoυν τις φλεγμονές, ενώ σε αναφορά στο Journal of Leukocyte Biology φαίνεται πως ενισχύει τη δραστηριότητα των Β-κυττάρων, έναν τύπο των λευκών αιμοσφαιρίων που υποστηρίζει τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον, τα Ω3 που επίσης περιέχει κρατούν υπό έλεγχο την ανάπτυξη φλεγμονωδών.

Πηγή: Shape.gr