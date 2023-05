5 λόγοι υγείας για να καταναλώνετε περισσότερες φράουλες

Όταν σκεφτόμαστε καλοκαιρινά φρούτα, οι φράουλες είναι ανάμεσα στα top 5 της λίστας. Το ζωηρό χρώμα, η γλυκιά γεύση και οι άφθονοι τρόποι που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στη διατροφή σας, κάνουν τις φράουλες τόσο μα τόσο ακαταμάχητες. Αυτό που, ίσως, δε γνωρίζετε για το γλυκό κόκκινο φρούτο, είναι τα μοναδικά οφέλη που έχει στη γενική υγεία του σώματός σας.

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και μια ποικιλία πολυφαινολών που έχουν απίστευτα οφέλη στην υγεία και την ευημερία.

Τα πολλαπλά οφέλη της φράουλας για την υγεία

Υποστηρίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού

Το ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζεται από τη βιταμίνη C με πολλούς τρόπους. Η βιταμίνη C υποστηρίζει την ανοσία μέσω των αντιοξειδωτικών της δυνατοτήτων. Λειτουργώντας, λοιπόν, ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C υποστηρίζει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος προστατεύοντάς τα από τη βλάβη που μπορεί να συμβεί όταν το σώμα έχει μια ανοσολογική απόκριση.

