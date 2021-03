Tina Turner | Όταν άκουσε για πρώτη φορά το "What's Love Got to Do with It" πίστευε ότι ήταν "απαίσιο"

Το "What Love Got to Do with It" είναι αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές τραγούδι της Tina Turner. Την πρώτη φορά που το άκουσε, ωστόσο, δεν της άρεσε καθόλου.

Το νέο ντοκιμαντέρ του HBO για τη ζωή της Turner, Tina, αποκαλύπτει το "ταξίδι" του συγκεκριμένου τραγουδιού μέχρι να φτάσει στο δίσκο της. Αρχικά, επρόκειτο να δοθεί στο αγγλικό ποπ συγκρότημα Bucks Fizz, που ήταν δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του '80. Η αρχική εκδοχή ήταν "πολύ λευκή, πολύ ποπ" και δεν θυμίζει σε τίποτα το στιλ της Turner, λέει ο τραγουδοποιός Terry Britten.

O τότε manager της, Roger Davies, πίστευε ότι το κομμάτι μπορούσε να γίνει επιτυχία. Η Turner ωστόσο δεν ένιωθε το ίδιο από την αρχή. Πίστευα ότι το" What Love "θα μπορούσε να γίνει μεγάλη επιτυχία", λέει. "Στην Tina δεν άρεσε ποτέ."

"Ήταν τραγικό. Ήταν απαίσιο", λέει εκείνη γελώντας. "Ήμουν rock and roll. ... Αυτό ήταν ένα ποπ τραγούδι." Ο Davies κατάφερε ωστόσο να πείσει την Turner να συναντηθεί με τον Britten με την προοπτική να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο κομμάτι. "Ήρθε και αμέσως είπε 'Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Δεν θέλω να πω αυτό το τραγούδι. Ο Roger θέλει να το πω", θυμάται ο Britten.

Η Turner προσπάθησε να κάνει το τραγούδι δικό της. "Έβαλα τη βαριά μου φωνή", λέει. To ηχογράφησε μερικές φορές. "Ήμουν έκπληκτος", λέει ο Britten. "Το έκανα δικό μου", είπε η Turner. To τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο δίσκο του 1984, Private Dancer, ο οποίος πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίγραφα με το "What's Love Got to Do with It" να είναι το νούμερο ένα τραγούδι στο Billboard τη χρονιά που κυκλοφόρησε.