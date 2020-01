Η Meghan Markle έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της για το 2020

Ο δούκας και η δούκισσα του Sussex έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση για το 2020, μετά από διάλειμμα δυο μηνών από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Αντί να περάσουν τις γιορτές με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, το ζευγάρι, μαζί με τον μικρό Archie πήγε στον Καναδά, ενώ μαζί τους βρέθηκε και η μητέρα της Meghan, Doria Ragland.

Το πρωί της 7ης Ιανουαρίου οι Harry και Meghan συναντήθηκαν με τη Janice Charette, από την Ύπατη Αρμοστεία του Καναδά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πρεσβεία στο Λονδίνο. Οι δυο τους ευχαρίστησαν τόσο την ίδια όσο και το προσωπικό της για τη φιλοξενία τους κατά τη διαμονή τους στο Βανκούβερ.

Η Meghan για την επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα επέλεξε ένα ton sur ton σύνολο το οποίο περιλάμβανε και το απόλυτο must have κάθε γυναικείας γκαρνταρόμπας, το μπεζ παλτό. Συγκεκριμένα η δούκισσα επέλεξε ένα καφέ σύνολο από το Massimo Dutti, που αποτελούνταν από ζιβάγκο τοπ και slip skirt σε καφέ, μπεζ παλτό Reiss και Jimmy Choo ψηλοτάκουνες γόβες. Τα μαλλιά της ήταν χαλαρά χτενισμένα και το μακιγιάζ της απόλυτα φυσικό. Το παλτό της είναι sold out αλλά είναι διαθέσιμη η μαύρη εκδοχή του, που είναι επίσης κομψή και ουδέτερη.

Το ζευγάρι απουσίαζε από τα βασιλικά του καθήκοντα από τις αρχές του Νοεμβρίου, μετά από τη Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου, όπου είχε βρεθεί μαζί με τα μέλη της υπόλοιπης οικογένειας.

Το διάλειμμα αυτό ακολούθησε μετά από την άτυπη μάχη που είχε η δούκισσα με τα media, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα διάφορες συναισθηματικές συνεντεύξεις και ένα μικρό ντοκιμαντέρ για την επίσκεψή τους στη Νότια Αφρική, αλλά και τελικά τις νομικές κινήσεις του ζευγαριού εναντίον των βρετανικών tabloids.

Ο Harry είχε κάνει μία δήλωση, στην οποία είχε παραλληλίσει την κατάσταση με αυτό που βίωνε η μητέρα του, που κυνηγήθηκε από τους paparazzi μέχρι που σκοτώθηκε. Εξήγησε μάλιστα πως αυτό τον οδήγησε να ακολουθήσει τη νομική οδό.

"Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να επαναληφθεί η ιστορία" είχε εξηγήσει. "Έχω δει τι γίνεται όταν κάποιος που αγαπάω διώκεται σε σημείο που παύει να αντιμετωπίζει σαν άνθρωπος. Έχασα τη μητέρα μου και τώρα βλέπω τη γυναίκα μου να υφίσταται σχεδόν το ίδιο".

Και η ίδια η δούκισσα όμως είχε εξηγήσει πόσο πολύ δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά των media λέγοντας πως "Είναι κάτι πολύ πραγματικό που δυστυχώς πρέπει να το περνάω στο παρασκήνιο".