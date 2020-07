Naya Rivera | Η πρωταγωνίστρια του Glee αγνοείται ύστερα από ταξίδι με το γιο της

Η Naya Rivera αγνοείται ύστερα από ένα ταξίδι μαζί με το γιο της σε μια λίμνη της Νότιας Καλιφόρνια. Η πρωταγωνίστρια της πετυχημένης σειράς Glee νοίκιασε έναν πάκτωνα στη λίμνη Piru την Τετάρτη 8 Ιουλίου και καθώς δεν επέστρεψε ποτέ, αναζητούνται τα ίχνη της.

Ο τετράχρονος γιος της βρέθηκε αργότερα μόνος του στη βάρκα φορώντας σωσίβιο. Βρέθηκε επίσης ένα σωσίβιο ενηλίκων, μαζί με την ταυτότητά της. Αξιωματούχοι ξεκίνησαν την αναζήτηση με σκάφη και ελικόπτερα, αλλά η επιχείρηση σταμάτησε τη νύχτα. Η αναζήτηση συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Η Rivera υποδυόταν τη Santana, μια μαζορέτα, στη σειρά Glee από το 2009 έως το 2015. Εκτός από την τηλεόραση, έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες όπως το At the Devil's Door και το Mad Families. Το 2016, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up".

Παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ryan Dorsey το 2014 και γέννησε το γιο τους, Josey, το 2015. Το ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2017 και μοιράστηκε την κοινή επιμέλεια του παιδιού τους.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram είναι μια φωτογραφία της, στην οποία κρατά αγκαλιά το γιο της. "Οι δυο μας", έγραψε στη λεζάντα.