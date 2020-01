Oscar 2020 | Timothée Chalamet και Mindy Kaling ανάμεσα στους παρουσιαστές των βραβείων

Και το Όσκαρ για την καλύτερη ομάδα παρουσιαστών κερδίζουν οι...Timothée Chalamet, Mindy Kaling, Lin-Manuel Miranda και πολλοί ακόμα ταλαντούχοι ηθοποιοί που θα εκτελέσουν χρέη παρουσιαστεί στη σκηνή του Dolby Theatre στο Los Angeles τον Φεβρουάριο. Την Τρίτη, οι Lynette Howell Taylor και Stephanie Allain, παραγωγοί της Ακαδημίας, ανακοίνωσαν μια σειρά από A-list celebrities που θα εμφανιστούν στην τελετή απονομής, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία οικοδεσπότη.

Τον Chalamet, θα ακολουθήσει η Kelly Marie Tran από το Star Wars, η Zazie Beetz από το Joker, η Gal Gadot από το Wonder Woman​​​​​​​, η Julia Louis-Dreyfus από το Veep, ο Will Ferrell από το Saturday Night Live, ο Anthony Ramos από το In the Heights, ο Mark Ruffalo από το Avengers​​​​​​​ και η Kristen Wiig από το Wonder Woman 1984. ​​​​"Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα καλωσορίσουμε αυτούς τους ταλαντούχους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να τιμήσουμε τις φετινές ταινίες" δήλωσαν σε ανακοίνωση οι Howell Taylor και Allain. "Ο καθένας φέρνει τη δική του μοναδική ενέργεια και απεύθυνεται σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο".

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S — The Academy (@TheAcademy) January 28, 2020

Τους παραπάνω celebrities, θα πλαισιώσουν οι περσινοί νικητές - Regina King, Mahershala Ali, Olivia Colman και Rami Malek. Οι τέσσερις ηθοποιοί κέρδισαν το βραβείο Όσκαρ στην τελετή απονομής του 2019 για τους ρόλους τους στις ταινίες If Beale Street Could Talk, Greenbook, The Favourite και Bohemian Rhapsody, αντίστοιχα. Τα νέα έρχονται μετά την ανακοίνωση ότι αδικοχαμένος Kobe Bryant, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου σε ηλικία 41 ετών την Κυριακή, θα τιμηθεί στη φετινή τελετή.