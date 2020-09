Γιατί η οικογένεια Kardashian αποφάσισε να δώσει τέλος στο Keeping Up with the Kardashians

Μετά από 14 χρόνια στον αέρα, το Keeping Up with the Kardashians θα τελειώσει το 2021 συμπληρώνοντας την 20η του σεζόν. Αν και η ανακοίνωση εξέπληξε τους ορκισμένους fans και προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα, η οικογένεια Kardashian έχει συμφωνήσει ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει το ομώνυμο reality show.

"Δεν υπήρχε κανένας μεγάλος λόγος για τον οποίο η οικογένεια αποφάσισε να τερματίσει το Keeping Up with the Kardashians. Ήταν μια αμοιβαία απόφαση. Τα παιδιά που ξεκίνησαν την εκπομπή έχουν τώρα τα δικά τους παιδιά και είναι πολύ δύσκολο να κάνουν γυρίσματα όλοι μαζί ή να έχουν αρκετό υλικό ξεχωριστά", ανέφερε μια πηγή στο Entertainment Tonight. "Η οικογένεια είναι ευγνώμων για το χρόνο που έχει και είναι ευτυχισμένη που έχουν μαγνητοσκοπήσει όλες αυτές τις αναμνήσεις για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η οικογένεια ήθελε χρόνο να επικεντρωθεί περισσότερο στην οικογένεια και τα μελλοντικά τους projects και το show είναι μια σημαντική δουλειά που καταλαμβάνει αρκετό χρόνο".

Η πηγή σχολίασε επίσης ότι δεν αληθεύουν οι φήμες που θέλουν την Kris Jenner να συμμετέχει στο δημοφιλές reality show, The Real Housewives. Η Kim Kardashian West ανακοίνωσε στο Instagram τα νέα για το τέλος του Keeping Up with the Kardashians με ένα συναισθηματικό μήνυμα: "Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολλές εκδηλώσεις, είμαστε ευγνώμονες σε όλους εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια - μέσα από τις καλές και τις κακές στιγμές, τις χαρές και τα δάκρυα, πολλές σχέσεις και παιδιά".