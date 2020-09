Η Sharon Stone στον ρόλο της Samantha σε ένα πιθανό Sex and the City 3; Η Cynthia Nixon εγκρίνει

Η Kim Cattrall έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι δεν σκοπεύει να υποδυθεί ξανά την Samantha Jones σε ένα πιθανό Sex and the City 3. Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη διαμάχη της με την SJP, τονίζοντας μάλιστα πώς οι τέσσερις πρωταγωνίστριες της επιτυχημένης σειράς δεν ήταν φίλες εκτός πλατό. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τους fans από το να ονειρεύονται μια τρίτη ταινία και ένα μία νέα ιστορία με τις ζωές των γυναικών. Κι εδώ μπαίνει η Sharon Stone!

Η ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Watch What Happens Live μαζί με τη Cynthia Nixon και τη Sarah Paulson, συμπρωταγωνίστριες της στο Ratched του Netflix, και αυτή η σύνθεση ενέπνευσε έναν θαυμαστή να ρωτήσει αν η Stone ενδιαφέρεται να αναλάβει τον ρόλο της Cattrall σε μια μελλοντική επανάληψη του Sex and the City. Όταν στη συνέχεια, ερωτήθηκε από τον οικοδεσπότη Andy Cohen, η Stone έδωσε μια διπλωματική απάντηση. "Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ οποιαδήποτε στιγμή με τη Cynthia" σχολίασε η ηθοποιός.

Η Nixon, η οποία υποδύθηκε τη Miranda, ενέκρινε ανοιχτά την ιδέα, λέγοντας ότι η Stone θα ήταν "εκπληκτική" για τον ρόλο. "Η Kim ήταν απίστευτα υπέροχη. Νομίζω ότι η Sharon θα έφερνε τον ρόλο στα μέτρα της" συνέχισε. Η Nixon, πρόσθεσε ωστόσο, ότι σε μία συνέντευξη που είχε δώσει η Cattrall το 2017, είχε πει ότι αν η Samantha ερχόταν ξανά στο προσκήνιο, θα ήθελε να δει μία Μαύρη ή Ισπανόφωνη ηθοποιό να αναλαμβάνει τον ρόλο. "Έχω ακούσει επίσης πολλούς ανθρώπους να λένε, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Kim Cattrall, ότι αν θέλαμε να έχουμε μια διαφορετική τέταρτη γυναίκα ίσως αυτή τη φορά να ήταν Μαύρη" σημείωσε η ηθοποιός. "Νομίζω ότι αυτό θα ήταν σωστό" συμπλήρωσε η Stone.