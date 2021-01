Betty White | Η Rose από τα Χρυσά Κορίτσια έγινε 99 ετών

Η Betty White, γνωστή και ως Rose μέσα από τη σειρά "Τα Χρυσά Κορίτσια” έκλεισε τα 99 της χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Η ηθοποιός σε e-mail που έστειλε στο Assosiated Press δήλωσε πως "Από τη στιγμή που έκλεισα τα 99, μπορώ να μένω ξύπνια το βράδυ μέχρι ότι ώρα θέλω χωρίς να ζητήσω την άδεια”. Η Betty White μάλιστα πέρασε την ημέρα των γενεθλίων της, ταΐζοντας κάποιες πάπιες που υπάρχουν σε μία λίμνη στην περιοχή του Los Angeles που μένει και στη συνέχεια απόλαυσε ένα γεύμα με hot dog και τηγανιτές πατάτες που της προσέφερε -μαζί με μερικά τριαντάφυλλα- ο μακροχρόνιος φίλος και ατζέντης της, Jeff Witjas.

Όταν ένας δημοσιογράφος του περιοδικού People τη ρώτησε πως νιώθει που κλείνει τα 99 της χρόνια, η Betty White απάντησε "Νιώθω ευλογημένη που είμαι καλά στην υγεία μου και δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε που ήμουν 98 ετών. Χρειάζεται να έχετε την αίσθηση του χιούμορ. Μην παίρνετε τον εαυτό σας τόσο σοβαρά. Να θυμάστε πάντα πως μπορεί να λέτε ψέματα στους άλλους, δεν μπορείτε να πείτε όμως ψέματα στον εαυτό σας.

Η Betty White γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1922 στο Oak Park του Ιλινόις και ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 1939. πό το 1952 και για τρία χρόνια, έγινε η πρώτη γυναίκα που είχε τον πλήρη έλεγχο μπροστά και πίσω από τις κάμερες στην κωμική σειρά Life with Elizabeth.

Η ηθοποιός έχει εργαστεί για την τηλεόραση για περισσότερα από 80 χρόνια, ενώ έχει βραβευτεί για τον ρόλο της στη σειρά The Mary Tyler Moore Show (1973-1977) και για τα Χρυσά Κορίτσια -The Golden Girls (1985-1992). Συνολικά έχει λάβει οκτώ βραβεία Emmy σε διάφορες κατηγορίες, τρία American Comedy Awards , τρία Screen Actors Guild Awards, ένα Grammy Award και έχει το αστέρι της στο Hollywood Walk of Fame.