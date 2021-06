Elizabeth Taylor | Η άγνωστη αντιζηλία ανάμεσα στην star και την πριγκίπισσα Μαργαρίτα

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα ήταν η μικρή αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ, γνωστή για τις glamorous εμφανίσεις της και το γεγονός ότι ήθελε να ζει την καθημερινότητά της σαν σταρ του σινεμά. Η Elizabeth Taylor ήταν η ηθοποιός με την απαράμιλλη ομορφιά που είχε καταφέρει να γίνει η πριγκίπισσα του Hollywood με αμέτρητους θαυμαστές παγκοσμίως. Δύο γυναίκες που ήταν και οι δύο στιλάτες, ανεξάρτητες και δυναμικές. Όταν γνωρίστηκαν όμως όχι μόνο δεν κατάφεραν να συμπαθήσει η μία την άλλη αλλά ξεκίνησε και μια μεγάλη αντιζηλία ανάμεσά τους.

Οι δύο γυναίκες είχαν συναντηθεί σε αρκετές κοινωνικές εκδηλώσεις και μάλιστα η αντιπάθεια που είχε η μία για την άλλη ήταν φανερή. Το 1969, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε κάτσει στο ίδιο τραπέζι με την Taylor και τον σύζυγό της Richard Burtin σε ένα δείπνο προς τιμή της πρεμιέρας της ταινίας 'Staircase'.