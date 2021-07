Sarah Jessica Parker | Η εμφάνιση με γκρίζα μαλλιά στα Hamptons

Την εμφάνιση της Andie Macdowell, η οποία, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών με τα γκρίζα της μαλλιά, φαίνεται να ακολούθησε ακούσια η Sarah Jessica Parker, την οποία απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι με μία παρόμοια κουπ.

Η τηλεοπτική Carrie Bradshaw, που σύντομα θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για να μπλεχτεί σε νέες περιπέτειες στους δρόμους της Νέας Υόρκης, με το reboot της σειράς Sex and the City, "And Just Like That" να βρίσκεται σε εξέλιξη, εμφανίστηκε συνοδεία του συζύγου της, Matthew Broderick, στην περιοχή Hamptons, να κάνει τη βόλτα της χωρίς να κρύψει την γκρίζα ρίζα της.

Έχοντας κάνει μία πλεξούδα στα μαλλιά της, η Parker ακολούθησε την τάση της σεζόν που θέλει τις γυναίκες να μην βάφουν τη ρίζα των μαλλιών τους, όπως πολλές από αυτές έχουν κάνει, δοκιμάζοντας την τεχνική του grey-blending που χρησιμοποιούν πολλές διάσημες σταρ του Hollywood.

Είτε επειδή η καραντίνα δεν έδωσε την ευκαιρία σε όλες εμάς να ανανεώσουμε το χρώμα των μαλλιών μας, αφήνοντας ακάλυπτες τις πρώτες γκρίζες τρίχες, είτε επειδή αποφασίσαμε να αγκαλιάσουμε την ηλικία μας και να δεχθούμε τις αλλαγές που επέρχεται το σώμα μας και το πρόσωπό μας με την πάροδο του χρόνου, η γκρίζα ρίζα φαίνεται να αποτελεί πλέον ένα μέσο ενδυνάμωσης της γυναικείας φύσης, παρά μία συνθήκη που προκαλεί ντροπή, όπως παλιότερα.

Χωρίς να γνωρίζουμε αν θα κρατήσει το ίδιο λουκ και στα γυρίσματα της σειράς, υποδυόμενη τον iconic χαρακτήρα της, η Parker μπαίνει στη λίστα με τις γυναίκες που έδειξαν να μη φοβούνται τον χρόνο, παρά να τον καλωσορίζουν όπως έκαναν και η βασίλισσα της Ισπανίας, Letizia, η οποία εμφανίστηκε με ακάλυπτα τα γκρίζα της μαλλιά σε δημόσια υποχρέωση αλλά και η Salma Hayek που πριν από έναν χρόνο είχε ζητήσει από τις γυναίκες followers της να είναι περήφανες για τις ρίζες τους.