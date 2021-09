Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από 7 iconic celebrity εμφανίσεις του Met Gala

Κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου κάθε μεγάλος αστέρας του Hollywood που σέβεται τον εαυτό του, έβαζε στόχο να εντυπωσιάσει ή να σοκάρει το κοινό με τις ευλογίες της Anna Wintour στο πιο εντυπωσιακό event της χρονιάς, για το οποίο όλοι ανυπομονούσαν να λάβουν τη σχετική πρόσκληση. Μετά από έναν χρόνο απουσίας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που ανάγκασε τη διοργάνωση να αναβάλει το event, το Met Gala επιστρέφει στις 13 Σεπτεμβρίου ως το opening της ιστορικής έκθεσης που φέτος χωρίζεται σε 2 μέρη και θα αποτελέσει μία ωδή στην αμερικανική μόδα.

Όλα αυτά τα χρόνια, πολλές ήταν οι εμφανίσεις που εντυπώθηκαν στη μνήμη μας, η κάθεμία για διαφορετικούς λόγους, όμως σπάνια για τις περισσότερες από αυτές μαθαίναμε την ιστορία πίσω από το κάθε iconic look. Μέχρι σήμερα που αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ιστορίες που διαβάσαμε, μάς έκαναν εντύπωση και θεωρήσαμε δίκαιο να μην τις κρατήσουμε για τους εαυτούς μας.

Beyoncé - 2015

Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Beyonce το 2015 με θέμα "China: Through the Looking Glass" ήταν ίσως ένα reference στο απόλυτο naked dress που λάνσαρε η Cher το 1974. To Givenchy φόρεμα εντυπωσίασε κριτικούς και παρευρισκομένους, ενώ τα Lorraine Schwartz κοσμήματα με τα οποία συνδύασε το λουκ, έκλεψαν τις εντυπώσεις. Όμως η ιστορία που μέχρι τώρα ήταν άγνωστη είχε να κάνει με το χτένισμα της σταρ. Ειδικότερα, ενώ η Beyoncé βρισκόταν στο ασανσέρ, φεύγοντας από το ξενοδοχείο της για να κατευθυνθεί στο Met, αποφάσισε πως ήθελε άλλο χτένισμα. Έτσι ζήτησε από τον hairstylist, Neal Farinah να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Έχοντας μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή του, ο Farinah κατάφερε να χαρίσει στη Beyonce μία εντυπωσιακή κοτσίδα, η οποία φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη.

Amal Clooney - 2018

To θέμα ήταν "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" με τις γυναίκες celebrities να προσπαθούν να ξεπεράσουν η μία την άλλη. Ίσως θύμα του ανταγωνισμού έπεσε η Amal Clooney όταν αποφάσισε τελευταία στιγμή να αλλάξει το outfit της. Στην αρχή η ίδια επρόκειτο να φορέσει ένα κόκκινο φόρεμα από Tom Ford, όμως στην πορεία άλλαξε γνώμη. Πιο συγκεκριμένα, η Clooney φόρεσε ένα φλοράλ σύνολο από τον Βρετανό σχεδιαστή Richard Quinn, το οποίο εν τέλει ενέκρινε η ομάδα του Ford. Σύμφωνα με την Page Six, εκείνο, όμως, που εξόργισε τον αμερικανό σχεδιαστή ήταν όταν η διάσημη δικηγόρος αποφάσισε να αλλάξει ξανά το φόρεμά της μέσα στο event, επιλέγοντας πάλι την κόκκινη δημιουργία του, χρησιμοποιώντας το gift shop του Met για δοκιμαστήριο.

Kim Kardashian - 2013

Μπορεί πλέον το όνομά της να ανήκει στη λίστα με τους regulars του θεσμού, το 2013 όμως είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο event ως plus one του συντρόφου της, Kanye West. Για το θέμα "Punk: Chaos to Couture", η ριάλιτι σταρ φόρεσε μία φλοραλ δημιουργία του οίκου Givenchy που δεν έλαβε και τις καλύτερες κριτικές. Μάλιστα, η Kardashian αποκάλυψε πρόσφατα πως γυρνώντας στο σπίτι της, ξέσπασε σε δάκρυα ύστερα από τα άσχημα tweets που είχε διαβάσει για την εμφάνισή της. Πλέον, όμως, βλέποντας τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά και με τον χρόνο να έχει κάνει τη δουλειά του, η ίδια δήλωσε πως είναι τρελαμένη με αυτό το λουκ, λαμβάνοντας επίσης την έγκριση της Ashley Olsen μέσω ενός κομπλιμέντου για το φόρεμά της.

Kendall Jenner - 2018

Όταν η Kendall Jenner εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με την λευκή Off-White δημιουργία πολλοί ήταν εκείνοι που θεώρησαν πως το μοντέλο είχε ξεφύγει του θέματος "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination". Και όμως η εξήγηση της εμφάνισης ήταν τόσο έξυπνη που η Jenner ήταν περισσότερο στο θέμα από τους περισσότερους που εμφανίστηκαν εκείνη την ημέρα. Ειδικότερα, οι πτυχώσεις της ολόσωμης φόρμας αντικατόπτριζαν το πώς μοιάζει ένα κερί στην εκκλησία όταν λιώνει.

Kylie Jenner - 2016

Η πιο φουτουριστική χρονιά από ποτέ ήταν εκείνη του 2016 με το θέμα "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology". Πολλές ήταν οι κυρίες που επέλεξαν να κοσμήσουν την εμφάνισή τους με μεταλλικές λεπτομέρειες, όπως έκανε και η Kylie Jenner για την πρώτη της εμφάνισης στο event. Και όσο εντυπωσιακή κι αν ήταν η δημιουργία του γαλλικού οίκου Balmain, όπως αποκάλυψε αργότερα η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ήταν αρκετά άβολη. Όπως δήλωσε η Jenner, κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι λεπτομέρειες από αλυσίδα τής προκάλεσαν τραυματισμούς στα πόδια. "Όταν το φόρεμά σου σε κάνει να αιμορραγείς και τα πόδια σου να γίνουν μωβ. Άξιζε όμως", είχε γράψει στο Snapchat λίγο μετά το γεγονός.



Selena Gomez - 2018

Συνοδευόμενη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Coach, Stuart Vevers, η Selena Gomez νόμιζε πως είχε κάνει μία αιθέρια εμφάνιση κατά την έλευσή της στο Met. Εντέλει, όταν είδε τις φωτογραφίες συνειδητοποίησε το υπερβολικό μαύρισμά της, που δεν πλησίαζε επουδενί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει στον προσωπικό της λογαριασμό ένα βίντεο με την ίδια να τρέχει από τους δημοσιογράφους, γράφοντας στο caption "Εγώ όταν είδα τις φωτογραφίες από το ΜΕΤ"

Πριγκίπισσα Diana - 1996

Συνοδεύοντας τη φίλη της, Liz Tilberis του Harper's Bazaar, η πριγκίπισσα Diana εμφανίστηκε στο Met σε μία βραδιά που τιμούσαν τον Christian Dior. Η πριγκίπισσα του λαού, που αποτέλεσε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που παρίστατο στο Met Ball, φόρεσε ένα μπλε φόρεμα από δαντέλα με την υπογραφή του John Galliano για τον οίκο Dior. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Galliano είχε σχεδιάσει το φόρεμα με έναν εσωτερικό κορσέ, τον οποίο η Diana έσκισε εκείνη τη βραδιά για να δώσει μία πιο ρευστή εικόνα στο τελικό αποτέλεσμα.