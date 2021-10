Ο Ben Affleck είπε επιτέλους αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε για τη σχέση του με τη Jennifer Lopez

Στο άκουσμα της είδησης της επανασύνδεσής τους δεν θα κρύψουμε πως νομίζαμε πως πρόκειται για ένα ακόμα gossip νέο χωρίς ίχνος αλήθειας. Στις πρώτες τους φωτογραφίες αναρωτηθήκαμε αν τελικά υφίσταται η σχέση. Εν τέλει στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση καταλήξαμε να ερωτευτούμε τους Bennifer ξανά από την αρχή, όπως έκαναν και οι ίδιοι 17 χρόνια μετά τον δημόσιο χωρισμό τους. Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck είναι η νέα σχέση-crush που δεν χορταίνουμε να βλέπουμε, με τα σχόλια του ηθοποιού να μας βάζουν πιο βαθιά στο "παραμύθι" τους.

Ο Ben Affleck εμφανίστηκε χωρίς το άλλο του μισό στην πρεμιέρα της ταινίας "The Tender Bar" που πρωταγωνιστεί, στο πλευρό του George Clooney που έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, με τον οποίο όπως δήλωσε είχε μία εξαιρετική συνεργασία. Ο πρωταγωνιστής, φυσικά, ακόμα κι αν η καριέρα του για ακόμη μία φορά βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία, με το άλλο πρότζεκ του "The Last Duel" να κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου, κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για τη σχέση του με τη Jennifer Lopez. "Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μία πολύ ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή μου. Η ζωή είναι ωραία", απάντησε ο ηθοποιός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα από ποτέ.

Η τελευταία συνάντηση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Υόρκη, όπου η Jennifer Lopez έκανε μία εντυπωσιακή φθινοπωρινή εμφάνιση που συζητήθηκε, με τους δύο συντρόφους να μη δίνουν σημασία για τους φωτογράφους και τους παπαράτσι που τους περιτριγύριζαν. Εξάλλου, μην ξεχνάμε πως το βάπτισμα του πυρός έλαβαν στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ της Βενετίας που άφησε ιστορία, με το ζευγάρι να περπατά χέρι - χέρι, ανταλλάσσοντας φιλιά on camera.

Οι δυο τους φέρεται πως επανασυνδέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από τον χωρισμό της με τον αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, με τον οποίο ήταν σε σχέση για τα 4 χρόνια. Να σημειωθεί πως το νέο - παλιό - ζευγάρι ξανασυναντήθηκε ύστερα από 17 χρόνια από τον χωρισμό του, λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.