Η εμμονή της Melania με τις φωτογραφίες και η κυκλοθυμική συμπεριφορά του Donald Trump

"Μου λείπουν και δε θέλω να τους ξαναδώ" δηλώνει η πρώην σύμβουλος του προεδρικού ζευγαριού, Stephanie Grisham, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της "I'll Take Your Questions Now".