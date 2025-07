"Αν δεν ήταν τόσο ρατσιστικό, θα ήταν αξιολάτρευτο" | Νέες καταγγελίες για τη βασιλική οικογένεια

Δεν υπάρχει ηρεμία για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος λίγες μόλις ημέρες μετά την απροσδόκητη κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση μεταξύ του εκπροσώπου του και ενός βοηθού του Sussex αναγκάζεται να ακούσει για νέες κατηγορίες ρατσισμού κατά της βασιλικής οικογένειας. Αυτή τη φορά η Meghan Markle δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Στο επίκεντρο είναι ο Aatish Taseer, ένας Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος από το Νέο Δελχί, ο οποίος στις αρχές του 2000 είχε σχέση με τη Λαίδη Gabriella Windsor, κόρη του πρίγκιπα Michael του Kent, ξαδέλφου της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, και της γερμανικής καταγωγής πριγκίπισσας Marie Christine. Ο δεσμός αυτός διήρκεσε μερικά χρόνια και του επέτρεψε να έρθει σε στενή επαφή με την οικογένεια και να γνωρίσει πολλές από τις δυναμικές της.

Την παραμονή της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου με τίτλο A return to self, αφιερωμένο στην προσωπική του εμπειρία που τον οδήγησε στο να χάσει την ινδική υπηκοότητα, η οποία του αφαιρέθηκε μετά από ορισμένες δηλώσεις του κατά του πρωθυπουργού Narenda Modi, ο Taseer είπε στα μικρόφωνα του podcast Tell Me About Your Father πώς το 2018 προκάλεσε θύελλα στα μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτοντας σε ένα άρθρο του προσωπικές λεπτομέρειες της σχέσης του με την κυρία Gabriella. Αφού παραδέχθηκε ότι ήταν "εξαιρετικά αδιάκριτος [...] δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα από αυτό στην Αγγλία" - ειδικά μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η πριγκίπισσα του Κεντ, με την οποία προφανώς παρέμεινε σε καλές σχέσεις ακόμη και μετά το τέλος του ειδυλλίου του με την κόρη του και το επακόλουθο coming out του (από το 2016 είναι παντρεμένος με τον δικηγόρο Ryan Davis, με τον οποίο ζει στη Νέα Υόρκη), ο Taseer χαρακτήρισε τη σύζυγο του ξαδέλφου της αείμνηστης Ελισάβετ ως "γκέι είδωλο". "Αν δεν ήταν τόσο ρατσίστρια, θα ήταν πραγματικά αξιαγάπητη", ήταν η παγερή προσθήκη του δημοσιογράφου.