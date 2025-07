Η Mariah Carey κάνει ένα σπάνιο σχόλιο για τη γήρανση

Η Mariah Carey πρόσφατα έκανε μια σπάνια δήλωση σχετικά με τη γήρανση, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο Here For It All -το 16ο της καριέρας της. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εξήγησε πώς αντιμετωπίζει το ότι μεγαλώνει σε μια νέα συνέντευξη στη βρετανική έκδοση του Harper’s Bazaar.

"Δεν το επιτρέπω -απλά δεν συμβαίνει. Δεν γνωρίζω τον χρόνο", δήλωσε η 56χρονη σταρ. Η Carey αποκάλυψε ότι δεν ξέρει αριθμούς και δεν μπορεί ποτέ να αναγνωρίσει το χρόνο, λέγοντας: "Έχω ένα νέο τραγούδι που ξεκινά με αυτή τη φράση".

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για το πώς αποδέχεται την εικόνα και τη φήμη της ως ντίβα. "Είναι μέρος της δουλειάς μου. Τι νόημα έχει να μεταμφιέζομαι; Απλά σηκώνομαι, ντύνομαι και βγαίνω έξω. Αν δεν θέλω να με δουν, μένω στο σπίτι", τόνισε.

Μίλησε επίσης για τη συγγραφή των απομνημονευμάτων της που κυκλοφόρησαν το 2020 με τίτλο The Meaning of Mariah Carey και έγραψε η δημοσιογράφος Michaela Angela Davis. "Η συνεργασία μας ήταν δύσκολη, αλλά και θεραπευτική. Μείναμε ξύπνιες μέχρι αργά για να σκεφτούμε πώς θα παρουσιάσουμε την ιστορία", ανέφερε.

Η Carey ήξερε ήδη ότι θα ξυπνούσε "κακές αναμνήσεις που δεν ήθελα να ξαναζήσω" ενώ έγραφε τις αναμνήσεις της. "Ήταν δύσκολο να κοιμηθώ ακούγοντας το. Ξυπνούσα και ήμουν κάπως τρομοκρατημένη. Επειδή αυτή είμαι εγώ και το έζησα", σημείωσε.

Είναι ενδιαφέρον ότι μίλησε επίσης για τη σχέση της με τη μητέρα της, προσθέτοντας: "Δεν είχαμε πάντα την καλύτερη σχέση στον κόσμο, αλλά ορισμένα πράγματα που είπε ή έκανε με άγγιξαν όταν ήμουν παιδί".