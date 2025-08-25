Follow us

Jalila Bint Alia | Ποια είναι η ανιψιά της Ράνιας της Ιορδανίας που "απειλεί" την πριγκίπισσα Rajwa;

Στα 19 της χρόνια, η ανιψιά του βασιλιά Abdullah και της βασίλισσας Ράνια, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής και αγαπητή στον λαό της Ιορδανίας!

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-08-2025
Getty Images

Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίζεις σε ένα βασιλικό οίκο όπου υπάρχει μια από τις πιο κομψές βασίλισσες στον πλανήτη, αλλά η 19χρονη πριγκίπισσα Jalila Bint Alia, ανιψιά της Ράνια της Ιορδανίας, είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της Χασεμιτικής αυλής. Επιμελής μαθήτρια, εξαιρετική ιππέας και μεγάλη λάτρης του κινηματογράφου, η κόρη του πρίγκιπα Ali bin Al-Hussein bin Talal, ετεροθαλούς αδελφού του βασιλιά Αμπντουλάχ, σκοπεύει να απασχολήσει τα media!

Όπως και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας, η Jalila Bint Alia, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον, ειδικά σε τομείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε τομείς που επηρεάζουν τις γυναίκες και τα παιδιά.

Πριγκίπισσα Jalila Bint Alia: Αυτή είναι η οικογένειά της

Δεν είναι εύκολο για την πριγκίπισσα Jalila Bint Alia να ξεχωρίσει σε ένα περιβάλλον όπου κινείται η κομψή βασίλισσα Ράνια. Ωστόσο κάποιοι όχι μόνο τη συγκρίνουν με τη θεία της, αλλά πιστεύουν πως η Jalila ίσως και να απειλεί τη δημοτικότητα της εντυπωσιακής πριγκίπισσας Rajwa.  Η νεαρή royal φαίνεται αποφασισμένη να βρει τη θέση της στο Παλάτι το συντομότερο δυνατό.

Getty images
H πριγκίπισσα Rajwa, η βασίλισσα Ράνια και η πριγκίπισσα Iman. 

Ποια είναι η Jalila Bint Alia;

Η πριγκίπισσα Jalila Bint Alia,  είναι κόρη του πρίγκιπα Ali bin Al-Hussein bin Talal, τρίτου γιου του εκλιπόντος βασιλιά Hussein I της Ιορδανίας και της πρώην συζύγου του, βασίλισσας Alia. Είναι επομένως ετεροθαλής αδελφός του νυν βασιλιά Αbdullah II της Ιορδανίας και θείος του πρίγκιπα διαδόχου Hussein.  Ο Ali bin Al-Hussein bin Talal σπούδασε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αγγλίας και είναι πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας.

Η μητέρα της, πριγκίπισσα Rym Ali, γεννήθηκε στο Κάιρο από έναν υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας. Σπούδασε στη Σορβόννη και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια πριν ενταχθεί στο CNN. Από το 2006, είναι εκτελεστική επίτροπος της Βασιλικής Επιτροπής Κινηματογράφου στην Ιορδανία και είναι η ιδρύτρια του Ιορδανικού Ινστιτούτου Μέσων Ενημέρωσης. Εκτός από τον Jalila, έχει έναν ακόμη 17χρονο γιο, τον πρίγκιπα Abdullah. 

Αγαπά τον κινηματογράφο και τους αγώνες ιππασίας

Η νεαρή royal ήταν η τιμώμενη καλεσμένη στην τελετή αποφοίτησης της Βρετανικής Διεθνούς Ακαδημίας στην Ιορδανία τον περασμένο Ιούλιο. Αυτή ήταν μια από τις ολοένα και συχνότερες επίσημες εμφανίσεις της , όπως αυτή που την είδε να παρευρίσκεται, μαζί με τη μητέρα της, στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της UNICEF και του Ιορδανικού Ινστιτούτου Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την περασμένη εβδομάδα.

Όπως και οι υπόλοιπες ξαδέρφες της, η πριγκίπισσα είναι επίσης εξαιρετική ιππέας. Το απέδειξε αυτό πριν από λίγα χρόνια οδηγώντας την ιορδανική ομάδα στην έκτη θέση από 25 συμμετέχοντες στον αγώνα Gallops of Jordan, μια απαιτητική πενθήμερη διαδρομή 200 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Wadi Rum και Petra. Ο πατέρας της τη συνεχάρη στη συνέχεια, λέγοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: "Είμαι πολύ περήφανη για την κόρη μου Jalila. Είναι η νεότερη αθλήτρια στην ιστορία σε αυτόν τον διεθνή αγώνα αντοχής".

Εκτός από τα άλογα, η νεαρή γυναίκα κληρονόμησε το πάθος της μητέρας της για την έβδομη τέχνη. Το 2019, αυτή και η οικογένειά της μπόρεσαν να απολαύσουν τα γυρίσματα της ταινίας "Star Wars: The Rise of Skywalker" στην έρημο Wadi Rum, όπου όλοι έβγαλαν φωτογραφίες με τον Chewbacca και τους υπόλοιπους χαρακτήρες, προωθώντας παράλληλα την Jordan ως προορισμό για ταινίες του Χόλιγουντ. Την ίδια χρονιά, συνάντησε επίσης τον Will Smith στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του remake του Aladdin στο Αμμάν.

