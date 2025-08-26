Follow us

Arrieta Morales | Η στενή φιλία με την ξαδέλφη της, Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες και οι διακοπές στο Πόρτο Χέλι, το αγαπημένο μέρος του παππού της, Κωνσταντίνου

Η Αλεξία Ντε Γκρες ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στα Κανάρια Νησιά με τον Carlos Morales και τα τέσσερα παιδιά τoυς.

26-08-2025
Η μεγαλύτερη κόρη της Αλεξίας Nτε Γκρες  και του Carlos Morales, Arrieta Morales ή Arrieta Ντε Γκρες ακολουθεί πιστά τα βήματα των γονιών της. Η 23χρονη κοπέλα έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σπάνια την έχουμε δει σε οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως στον γάμο της θείας της, Θεοδώρας Ντε Γκρες, τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Αθήνα.  

Ποια είναι η Arrietta Morales

Στα 23 της χρόνια (θα γίνει 24 τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους), η εγγονή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου  και της Άννας-Μαρίας μεγάλωσε στο Λανθαρότε με τους γονείς της και τα τρία μικρότερα αδέρφια της, Ana Maria, Carlos και Amelia. 

Η Arrieta γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το 2002, την πόλη όπου γνωρίστηκαν η Αλεξία και ο Carlos Morales ενώ σπούδαζαν στο ίδιο πανεπιστήμιο. Η μεγαλύτερη κόρη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου παντρεύτηκε τον αρχιτέκτονα από τις Καναρίους Νήσους στις 9 Ιουλίου 1999.  

Σύμφωνα με το Vanity Fair, έναν χρόνο μετά τη γέννηση της Arrietta, το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στο Λανθαρότε. "Η παρενόχληση στη Βαρκελώνη ήταν λίγο συντριπτική. Υπήρχαν ακόμη και δημοσιογράφοι που έψαχναν στον κάδο απορριμμάτων μας", θυμάται η Αλεξία. Στο Πουέρτο Καλέρο , μια πόλη μόλις 400 κατοίκων, η οικογένεια εγκαταστάθηκε σε ένα όμορφο σπίτι σε στιλ Καναρίων Νήσων με πισίνα, σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Carlos Morales. Εκεί βρήκαν την ηρεμία και τη διακριτικότητα που πάντα ήθελαν για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Το 2003 γεννήθηκε η Αna Maria, το 2005 γεννήθηκε ο Carlos και το μικρότερο παιδί τους, η Amelia, γεννήθηκε το 2007.

Τα καλοκαίρια, η Αrrieta με τα αδέλφια της περνούσαν μερικές μέρες χαλάρωσης στο Πόρτο Χέλι, όπου ζούσαν ο παππούς της Κωνσταντίνος και η γιαγιά της, Άννα Μαρία. Η τέως ελληνική βασιλική οικογένεια ήταν πάντα πολύ δεμένη και συνήθιζαν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους όλοι μαζί σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, όπως το νησί των Σπετσών.

Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της

Η Arrieta μετακόμισε στη Μαδρίτη όταν έγινε 18 ετών για να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο Παιδαγωγική και Προσχολική Αγωγή. Επιπλέον, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, φέτος πέρασε μερικούς μήνες με υποτροφία Erasmus στη Δανία, τη χώρα καταγωγής της γιαγιάς της από την πλευρά της μητέρας της, Άννας Μαρίας.

Η Arrieta Ντε Γκρες  έχει επιλέξει να ζήσει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ακόμη και τα κοινωνικά της δίκτυα είναι ιδιωτικά (όπως αυτά της Irene Urdangarin), αν και φαίνεται ότι στο Instagram την ακολουθούν τα ξαδέρφια της Ολυμπία Ντε Γκρες, Αχιλλέας Ντε Γκρες και Οδυσσέας Ντε Γκρες. Η καλή σχέση που διατηρεί με την κόρη του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρία Ολυμπία ήταν εμφανής στον γάμο της Θεοδώρας, όπου και οι δύο ήταν παράνυμφοι και συνομίλησαν πολύ στενά καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής.

Η Arietta και η Μαρία Ολυμπία στον γάμο της Θεοδώρας Ντε Γκρες στην Αθήνα. 

Στις λίγες δημόσιες εκδηλώσεις όπου έχουμε δει την Arrietta, ξεχώριζε πάντα για την κομψότητά της. Αυτό συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2024 στον γάμο της Θεοδώρας Ντε Γκρες με τον Matthew Kumar, αλλά και τον Οκτώβριο του 2021 στον γάμο του Φιλίππου της Ελλάδας με τη Nina Flohr στην Αθήνα, όπου έφτασε ντυμένη με ένα γαλαζοπράσινο σχέδιο με φλοράλ κέντημα από την ισπανική εταιρεία Alicia Rueda στο πλευρό του αδελφού της Carlos.

Οι Φίλιππος Ντε Γκρες, Νina Flohr, Carlos Morales και Αλεξία με τα παιδιά τους στον γάμο της Θεοδώρας το 2024 στην Αθήνα.

Συνόδευσε επίσης διακριτικά τη μητέρα της στην κηδεία του παππού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδας.

"Οι σωματοφύλακες" | Η Marie Chantal φωτογραφίζει τα πέντε της παιδιά σε χαρμόσυνη τελετή

