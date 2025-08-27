Follow us

Ράνια της Ιορδανίας | Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 28χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Iman

Η νέα στιλάτη εμφάνιση της Βασίλισσας Ράνιας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
27-08-2025
Getty Images

Μία σπάνια δημόσια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ράνια της Ιορδανίας με την 28χρονη κόρη της, πριγκίπισσα Iman. Μητέρα και κόρη έδωσε το παρών σε συνάντηση με την οργανωτική επιτροπή της Amman Design Week (ADW), όπου ενημερώθηκαν για τις προετοιμασίες της επόμενης διοργάνωση, που έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Για την εμφάνισή της, η Βασίλισσα Ράνια επέλεξε μία τζιν midi φούστα του οίκου Loewe, την οποία συνδύασε με πουκάμισο από ποπλίνα. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η ζώνη που φόρεσε, αλλά και τα διακριτικά κοσμήματά της. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συν-διευθυντές της ADW, Bisher Taba και Sarah Hejazin, παρουσίασαν τους στόχους της εκδήλωσης, οι οποίοι είναι η εμβάθυνση του αντίκτυπου του σχεδιασμού, η δημιουργία μακροπρόθεσμων δεσμών με την κοινότητα του σχεδιασμού και η αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης, με βάση την επιτυχία των τριών προηγούμενων εκδόσεων.

Η Ράνια και η Iman, που κατάγονται από την Ιορδανία, είδαν επίσης πρωτότυπα μοντέλα αρκετών πρωτότυπων έργων που δημιουργήθηκαν από μέλη της κοινότητας σχεδιασμού της χώρας. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2016 με την υποστήριξη της Βασίλισσας, με σκοπό να αναδείξει το έργο και το ταλέντο τοπικών, περιφερειακών και διεθνών σχεδιαστών. Το έργο λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα για την ανάδειξη όχι μόνο των σχεδιαστών, αλλά και των τεχνιτών.
 

