Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty

Το ιερό μυστήριο της βάφτισης συνήθως επιβάλλει έναν ενδυματολογικό κώδικα με σαφείς οδηγίες: Επιβάλλονται οι απαλοί τόνοι με προτίμηση στο λευκό ή κρεμ. Η επιλογή υποδημάτων και αξεσουάρ είναι επίσης σημαντική.

Η Μαρία Ολυμπία κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal, ως είδωλο του στυλ επέλεξε ένα κομψό look στη βάφτιση του μικρού Robert Θεόδωρου Getty. Σε ρόλο νονάς, ήξερε πώς να ερμηνεύσει με ακρίβεια τη θέση της στην τελετή, επιλέγοντας μια εμφάνιση που σεβόταν το πρωτόκολλο αλλά, ταυτόχρονα, αντανακλούσε την ταυτότητά της ως προσωπικότητα που συνδέεται με τη διεθνή μόδα.

Η Μαρία Ολυμπία έχει περπατήσει στην πασαρέλα των Dolce & Gabbana, έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες του Dior και Louis Vuitton αλλά και του Tiffany's.

Η επιλογή της στο ντύσιμο για τη βάπτιση του ξαδέλφου της, που πραγματοποιήθηκε στην ορθόδοξη εκκλησία στα Hamptons αποδεικνύει πως ξέρει να συνδυάζει την παράδοση με τη μόδα.

Με φόρεμα Gabriela Hearst, αξίας 13.000 ευρώ

Για την περίσταση, η Μαρία Ολυμπία στράφηκε σε ένα φόρεμα που υπογράφει ο οίκος Gabriela Hearst - αγαπημένος των Jill Biden και Meghan Markle.

Τα παπούτσια που διχάζουν!

Ωστόσο μια λεπτομέρεια στο look της προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Η νονά Μαρία Ολυμπία απέφυγε τις συνηθισμένες γόβες και επέλεξε flat λευκές μπαλαρίνες με στρογγυλεμένη μύτη. Με αυτή την επιλογή, η ίδια καταρρίπτει τον κανόνα πως σε γάμους και βαφτίσεις επιβάλλεται να φοράμε glam παπούτσια με τακούνι.

Η επιλογή της Μαρίας Ολυμπίας κρύβει ένα μήνυμα: Οι μπαλαρίνες, που συνδέονται με την άνεση και τη φυσικότητα, υποστηρίζουν μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο dress code του γάμου και της βάφτισης. Η Μαρία Ολυμπία, ως style icon, σπάει τους κανόνες και δείχνει ότι η εθιμοτυπία μπορεί να τηρηθεί χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Επιπλέον, τα υποδήματα εναρμονίστηκαν χρωματικά με το φόρεμα, παρέχοντας ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.