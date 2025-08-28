Follow us

Search

Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty

Η επιλογή της κόρης της Marie Chantal στο ντύσιμο για τη βάπτιση του ξαδέλφου της στα Hamptons, διχάζει.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 28-08-2025
Getty Images

Το ιερό μυστήριο της βάφτισης συνήθως επιβάλλει έναν ενδυματολογικό κώδικα με σαφείς οδηγίες: Επιβάλλονται οι απαλοί τόνοι με προτίμηση στο λευκό ή κρεμ. Η επιλογή υποδημάτων και αξεσουάρ είναι επίσης σημαντική.

Η Μαρία Ολυμπία κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Marie Chantal, ως είδωλο του στυλ επέλεξε ένα κομψό look στη βάφτιση του μικρού Robert Θεόδωρου Getty. Σε ρόλο νονάς, ήξερε πώς να ερμηνεύσει με ακρίβεια τη θέση της στην τελετή, επιλέγοντας μια εμφάνιση που σεβόταν το πρωτόκολλο αλλά, ταυτόχρονα, αντανακλούσε την ταυτότητά της ως προσωπικότητα που συνδέεται με τη διεθνή μόδα.

Η Μαρία Ολυμπία έχει περπατήσει στην πασαρέλα των Dolce & Gabbana, έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες του Dior και Louis Vuitton αλλά και του Tiffany's. 

Η επιλογή της στο ντύσιμο για τη βάπτιση του ξαδέλφου της, που πραγματοποιήθηκε στην ορθόδοξη εκκλησία στα Hamptons αποδεικνύει πως ξέρει να συνδυάζει την παράδοση με τη μόδα.

Με φόρεμα Gabriela Hearst, αξίας 13.000 ευρώ

Για την περίσταση, η Μαρία Ολυμπία στράφηκε σε ένα φόρεμα που υπογράφει ο οίκος Gabriela Hearst - αγαπημένος των Jill Biden και Meghan Markle.   

Τα παπούτσια που διχάζουν!

Ωστόσο μια λεπτομέρεια στο look της προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Η νονά Μαρία Ολυμπία απέφυγε τις συνηθισμένες γόβες και επέλεξε flat λευκές μπαλαρίνες με στρογγυλεμένη μύτη. Με αυτή την επιλογή, η ίδια καταρρίπτει τον κανόνα πως σε γάμους και βαφτίσεις επιβάλλεται να φοράμε glam παπούτσια με τακούνι.  

Η επιλογή της Μαρίας Ολυμπίας κρύβει ένα μήνυμα:  Οι μπαλαρίνες, που συνδέονται με την άνεση και τη φυσικότητα, υποστηρίζουν μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο dress code του γάμου και της βάφτισης. Η Μαρία Ολυμπία, ως style icon, σπάει τους κανόνες και δείχνει ότι η εθιμοτυπία μπορεί να τηρηθεί χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Επιπλέον, τα υποδήματα εναρμονίστηκαν χρωματικά με το φόρεμα, παρέχοντας ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. 

Διαβάστε Επίσης

Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty

Arrieta Morales | Η στενή φιλία με την ξαδέλφη της, Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες και οι διακοπές στο Πόρτο Χέλι, το αγαπημένο μέρος του παππού της, Κωνσταντίνου

Tags

Latest

Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης
NEWS

Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης

Γιώργος Λάνθιμος & Emma Stone στο Palazzo del Casinò για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
NEWS

Γιώργος Λάνθιμος & Emma Stone στο Palazzo del Casinò για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty
NEWS

Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;
NEWS

Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν
RED CARPET

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν

Οι 5 τάσεις - κλειδιά στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 5 τάσεις - κλειδιά στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Ουκρανία: Η 2η χειρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου με 31 πυραύλους και 598 drones- Ζημιές στο κτήριο της Ε.Ε.

Ουκρανία: Η 2η χειρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου με 31 πυραύλους και 598 drones- Ζημιές στο κτήριο της Ε.Ε.

Αλλάζει γνώμη η Porsche για τις ψεύτικες αλλαγές ταχυτήτων στα ηλεκτρικά-τι δήλωσε ο επικεφαλής εξέλιξης

Αλλάζει γνώμη η Porsche για τις ψεύτικες αλλαγές ταχυτήτων στα ηλεκτρικά-τι δήλωσε ο επικεφαλής εξέλιξης

Ελεονώρα Μελέτη | Η γαλλική αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Ελεονώρα Μελέτη | Η γαλλική αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Grow Your Brows Naturally | Τα πιο δοκιμασμένα beauty μυστικά για φυσικά γεμάτα φρύδια

Grow Your Brows Naturally | Τα πιο δοκιμασμένα beauty μυστικά για φυσικά γεμάτα φρύδια

Αδυνάτισμα με αυγά: Τι λένε οι επιστήμονες για τη &quot;δίαιτα βραστών αυγών&quot;

Αδυνάτισμα με αυγά: Τι λένε οι επιστήμονες για τη "δίαιτα βραστών αυγών"

Επίσημο: Το νέο VW T-Roc μεγαλώνει και γίνεται υβριδικό

Επίσημο: Το νέο VW T-Roc μεγαλώνει και γίνεται υβριδικό

Εύκολος κορμός σοκολάτας με μπανάνα- Μόνο με 3 υλικά

Εύκολος κορμός σοκολάτας με μπανάνα- Μόνο με 3 υλικά